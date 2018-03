Playboy elimina también sus páginas de Facebook tras el escándalo de la filtración de datos

Continúa el goteo de bajas en Facebook. La última firma en borrar su cuenta de la red social ha sido Playboy y lo hace tras conocerse que los datos de 50 millones de usuarios de la red social terminaron en manos de la consultora Cambridge Analytica. La red social rediseña las opciones de privacidad.

La icónica revista ha aprovechado la decisión para criticar la política "sexualmente restrictiva" de la red social. "Durante años ha sido difícil para Playboy expresar nuestros valores en Facebook por sus estrictas políticas de contenido. Por eso, hemos tenido que elevar nuestra voz para cumplir con lo que Facebook considera apropiado o no apropiado para su plataforma", lamenta Playboy.

"Hay más de 25 millones de usuarios que interactúan con Playboy a través de nuestras diversas páginas de Facebook, y no queremos ser cómplices en exponerlos a este tipo prácticas", indica la compañía.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE