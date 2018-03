Cambridge Analytica se jactó de influir en el exterior con el apoyo de Londres

Participó en procesos electorales en Nigeria, Letonia o Trinidad y Tobago

El presidente ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Foto: Reuters.

La matriz de la compañía de consultoría británica Cambridge Analytica (CA), SCL Group, se jactó en 2014 de haber influido en distintas elecciones extranjeras con el respaldo del Gobierno británico, según informó ayer la BBC.

Cambridge Analytica, constituida en 2013 para operar con clientes de Estados Unidos, se ha visto envuelta en una fuerte polémica la pasada semana al conocerse que recopiló datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para supuestamente ayudar a la campaña del presidente estadounidense Donald Trump, en las elecciones presidenciales de 2016.

La BBC ha tenido acceso ahora a una serie de documentos en los que que se observa, por ejemplo, que SCL Group organizó mítines en Nigeria para debilitar el apoyo a la oposición en 2007, que "explotó deliberadamente las tensiones étnicas de Letonia" en las elecciones generales de 2006 o que influyó en las de Trinidad y Tobago en 2010.

El respaldo de las embajadas

En estos documentos, SCL llega a afirmar que los "clientes potenciales" de la firma podrían contactar con ella "a través de cualquier Comisión o Embajada británica". La televisión pública británica asegura que SCL habría recibido una "autorización respaldada por el Gobierno" de parte del ministerio de Defensa del Reino Unido "para manejar información confidencial y superior".

Ese ministerio reconoció ya la pasada semana semana haber colaborado con SCL Group entre 2014 y 2015, insistiendo, sin embargo, en que no se registraron problemas durante su relación con la empresa, que definió como una firma especializada en "proveer datos, analíticas y estrategia a gobiernos y organizaciones militares de todo el mundo". La primera ministra británica, Theresa May, ha negado a pesar de todo que exista cualquier tipo de vinculación actualmente con la compañía.

Mientras tanto, el presidente ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó ayer ante los británicos por permanecer impasible después de que una aplicación "traicionara la confianza" de sus usuarios y facilitara el escándalo de adquisición ilegal de datos por parte de Cambridge Analytica. En un anuncio publicado en el diario británico The Observer, Zuckerberg explicó que "tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no la merecemos".

En la nota de disculpa, con el texto negro sobre un fondo blanco, con solo un pequeño logo de Facebook, el máximo representante de la red social escribe que "estamos investigando cada aplicación que haya podido acceder a sus datos antes de que arreglaramos esta situación".

La recogida de los datos

Los datos fueron presuntamente recogidos a través de una app de predicción de personalidad llamada thisisyourdigitallife, desarrollada por un profesor de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, y habrían sido utilizados para distintas campañas políticas.

Zuckerberg confirmó, cuatro años después, que la aplicación "filtró datos de Facebook de millones de personas en 2014". "Fue una traición a su confianza, y lamento no haber hecho más en ese momento", añadió.

Cambridge Analytica, acusada en último término del aprovechamiento de esos datos para su uso en campañas electorales, ha sido objeto del registro de sus oficinas el viernes por investigadores británicos. Zuckerberg, cuya firma ha perdido más de 50.000 millones de dólares en valor de mercado desde las acusaciones, ha asegurado que Facebook les daría a los usuarios más información y control sobre quién puede acceder a sus datos. "Gracias por creer en esta comunidad. Prometo hacerlo mejor, por ustedes", escribió. Todo ello a la espera también de que comparezca para dar explicaciones ante el Congreso de Estados Unidos, una vez recibida la petición oficial.

