Así fue el primer atropello mortal de un coche autónomo: la Policía muestra el vídeo del accidente de Uber

Hacer bromas con la muerte ajena no me parece de buen gusto.



El coche autónomo, hasta ahora, ha demostrado se mucho más seguro que los conductores humanos. Los dos accidentes mortales hasta la fecha han sido claramente inevitables y culpa de errores de las personas implicadas y no de los sistemas de conducción autónoma.



Son el futuro inmediato y evitarán muchas muertes innecesarias.