Bruselas propone un impuesto del 3% sobre los ingresos de los gigantes tecnológicos

Los impuestos son muy altos, y yo soy el primero en estar a favor de bajarlos. Pero algo importante, tienen que ser justos, no puede ser que unos estemos pagando todo, y otros se libren. La ingeniería fiscal, no declarar beneficios en un estado y declararlos todos en otro con menores tasas impositivas hace mucho daño. La única solución que veo, mientras no se tomen otras medidas, es grabar la facturacion de estas multinacionales, con pequeños porcentajes de la facturación, y no solo las técnologicas, todas, tipo amazon, apple y empresas así que venden productos que se compran a si mismas en un paraiso fiscal, y aquí no declaran beneficio alguno porque lo venden al mismo precio que se lo han comprado, y el beneficio se declara todo en el paraíso.



Lo dicho, hasta que no haya una legislación que nos defienda de estos abusos, me parece bien un gravamen del 3% del total de la facturación.