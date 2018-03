770 420

El cofundador de WhatsApp llama a borrar las cuentas de Facebook

Facebook está bajo presión. Tras haberse conocido la filtración de datos personales de 50 millones de usuarios de la plataforma de forma ilícita las autoridades han comenzado a pedir explicaciones a la compañía.

El movimiento contra la red social ha ido más allá y muchos usuarios han comenzado promover el borrado de la cuenta de Facebook bajo el reclamo #DeleteFacebook (borre Facebook). Lo más sorprendente en torno al reclamo es que ha encontrado en uno de los cofundadores de WhatsApp un aliado contra la empresa de Mark Zuckerberg.

Brian Acton fundó la aplicación de mensajería WhatsApp junto con Jan Koum en 2009, y fue vendida a Facebook en febrero de 2014 por 19.000 millones de dólares. Sin embargo, el programador informático estadounidense ha asegurado en su cuenta de Twitter que "es la hora. Borre Facebook".

Acton fundó WhatsApp después de pasar por Yahoo! y Apple y el pasado 2017 decidió salir de la mensajería para centrarse en un nuevo proyecto: la Fundación Signal. Con él busca promover un nuevo modelo de negocio sin ánimo de lucro y en el que prime la protección de los datos de los usuairos.

El comentario no es el único que efectúa en este sentido un exdirectivo que perteneciese a la compañía. Chamath Palihapitiya, uno de los inversores que ha apoyado a Facebook desde casi el comienzo, comentó el pasado diciembre que lamentaba haber ayudado a la red social a convertirse en el gigante tecnológico que es hoy.

"Los lazos de retroalimentación impulsados (...) por la dopamina a corto plazo que hemos creado están destruyendo cómo funciona la sociedad. (...) Es un problema global. Está erosionando los fundamentos básicos de cómo las personas se comportan por y entre sí. (...) No puedo controlar que los use [Facebook] la gente. Puedo controlar mi decisión. Que es no usar esa mierda. Puedo controlar las decisiones de mis hijos, que no pueden usar esa mierda", comentó Palihapitiya.

