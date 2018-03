Google lanza una plataforma para gestionar las suscripciones de periódicos

El gigante tecnológico Google lanzó hoy una plataforma, en la que invertirá 300 millones de dólares durante los próximos tres años, para ayudar a las empresas periodísticas a conseguir suscriptores más fácilmente y combatir las noticias falsas.

Google News Initiative (GNI) marca un "hito importante" para la firma californiana, que busca fortalecer el periodismo de calidad, acercar los modelos de negocio al crecimiento sostenible y facultar a los medios con innovaciones tecnológicas, según anunció en su blog corporativo.

Así, Google pretende ayudar a "diversificar los canales de ingresos" de los medios con un servicio llamado "Subscribe with Google", que facilitará a los usuarios, con una cuenta en la plataforma, comprar su suscripción directamente con los datos personales y bancarios asociados a ella.

Entre los medios que se han adherido a esa iniciativa están Le Figaro, Financial Times, La Nación, The New York Times, Reforma, The Telegraph o The Washington Post, entre otros, aunque la compañía prevé que se unan más.

La editora estadounidense McClatchy, que tiene una veintena de diarios en varios Estados, probó la herramienta mientras estaba en desarrollo y su máximo responsable, Craig Forman, explicó que ayuda a "crear una manera simple y sin estorbos de recibir nuevos suscriptores".

Aliado con la inteligencia artificial

Google desarrolla también, como parte de GNI, una herramienta llamada "Propensity to subscribe", que utiliza la inteligencia artificial para reconocer a suscriptores potenciales, y añadirá un panel en Google Analytics para ayudar a los medios en el análisis de las audiencias.

"Nuestra misión de construir un mundo más informado está inherentemente asociada al trabajo de los periodistas y los medios" destacó Google, que apuntó a los "intereses de negocios compartidos" entre ambas partes.

El gigante tecnológico desgranó que, durante el último año, pagó 12.600 millones de dólares a organizaciones periodísticas y condujo sin coste alguno 10.000 millones de clics a sus páginas web.

No obstante, Google lamentó que sus inversiones y proyectos colaborativos en la industria periodística "pueden no ser suficientes", porque "se está volviendo cada vez más difícil distinguir qué es verdad (y qué no) en internet", mientras siguen cambiando los modelos de negocio y la tecnología evoluciona.

Por eso, la compañía anunció que ha entrenado a sus sistemas para que reconozcan situaciones de noticias de última hora (breaking news) y ajusten su contenido para dar relevancia a las fuentes fidedignas y no a los 'malos actores' que desinforman.

"También trabajamos directamente con organizaciones periodísticas para combatir la desinformación", agregó Google, que lanza el proyecto Disinfo Lab junto a la Universidad de Harvard para combatir informaciones engañosas durante "elecciones y últimas horas".

PUBLICIDAD