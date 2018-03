Amazon, ante su primera huelga en España

A partir de esta noche Amazon España afrontará 48 horas históricas. Los trabajadores del mayor centro logístico que la compañía tiene en el país están llamados a una huelga durante dos días para protestar contra el nuevo convenio colectivo.

El de San Fernando de Henares es el primer centro que Amazon abrió en España y en él trabajan 1.100 personas de plantilla y otras 900 temporales, según los sindicatos, que defiendenun convenio colectivo propio, así como mejoras laborales acordes al crecimiento del gigante del comercio electrónico.

Este centro, denominado internamente como MAD4, lleva desde 2012 con condiciones propias que expiraron en 2016, y desde entonces se ha estado negociando un convenio nuevo que finalmente no ha logrado poner de acuerdo a ambas partes. Y es que mientras que los trabajadores buscan mejorar las condiciones que tenían, Amazon busca aproximarlo al convenio provincial de logística y paquetería de la Comunidad de Madrid.

Los trabajadores argumentan que el nuevo texto propuesto por la empresa "pretende cercenar" las condiciones que tenían, indica el colectivo Amazon en lucha, por lo que a principios de mes se votó rechazar el convenio y la semana pasada se acordó ir a una huelga de 48 horas.

Las movilizaciones comenzarán esta misma noche con piquetes informativos a partir de las 23 horas en la puerta del MAD4 que se irán sucediendo con otra serie de piquetes informativos en función de los turnos. Tanto miércoles como jueves, a las 12 horas, tendrá lugar una concentración en la puerta del centro logístico con una lectura de las reivindicaciones a la compañía.

Afectará a los envíos

Por el volumen de pedidos que tiene el centro de San Fernando, se prevé que la huelga de 48 horas afecte a buena parte de los pedidos que Amazon gestiona en España, aunque la compañía estaría trabajando para que impacte lo menos posible al funcionamiento de su plataforma de comercio.

Y es que aunque los trabajadores esperan que el seguimiento de la huelga sea mayoritario y retrase el envío de los paquetes, los sindicatos explican que la empresa estaría tratando de cubrir la demanda gestionando los pedidos desde otros centros logísticos tanto españoles como europeos.

Por ello, los trabajadores del MAD4 han remitido cartas a los trabajadores de Amazon España y Europa solicitando que se sumen a sus paros para "no ayudar a la empresa a contrarrestrar la huelga, no hagáis horas extras, no aumentéis unos ritmos de trabajo ya de por sí elevados, no permitáis que os utilicen para dinamitar la justa y legítima huelga que tendremos en los próximos días".

Desde Amazon en lucha explican que han recibido mensajes de solidaridad desde Polonia y que el sindicato Ver.di alemán ha asegurado que los trabajadores del almacén FRA3 de Bad Hersfeld también harán paros durante las próximas jornadas en solidaridad por la situación del almacén madrileño.

