Motor digital Dyson V10, innovación y diseño al servicio de la función

14/03/2018 - 12:34

Dyson presentó el 6 de marzo su nuevo motor digital Dyson V10, el más pequeño y potente desarrollado por la compañía hasta la fecha, y que introduce un nuevo diseño en sus aspiradoras sin cable, con un formato en horizontal que mejora el flujo de aire.

El motor V10, dentro de la aspiradora sin cable Dyson Cyclone V10, ofrece autonomía y potencia de succión, dos características que son fruto de la innovación de Dyson y que la convierten en una máquina tan potente como las aspiradoras con cable.

Dyson Cyclone V10 presenta un diseño distinto al de su predecesora, la Dyson V8. Como detalló el Ingeniero Jefe, Jake Dyson, hijo del fundador de la compañía, James Dyson, "en diseño tenemos que crear algo nuevo y diferente", para que el nuevo producto pueda ofrecer hasta un 20% más de potencia de succión.

Se trata de un diseño al servicio de la utilidad y la funcionalidad. "Diseñamos sobre las funciones", aseguró Dyson, durante un encuentro con la prensa posterior a la presentación del nuevo motor digital. "Son las funciones las que nos llevan al formato final". Así el producto "será más fácil de usar".

FORMATO HORIZONTAL

La aspiradora presenta un formato "totalmente horizontal", que alinea el motor, el cubo y el ciclón de tal forma que permite el paso del flujo del aire directo a través de la aspiradora. De esta forma, en Dyson han conseguido obtener hasta un 20% más de potencia de succión que con la aspiradora sin cable V8. El motor gira a 125.000 revoluciones por minuto, frente a las 108.000 rpm de V8.

La tecnología propia de Dyson basada en ciclones se traduce en el nuevo V10 en 14 ciclones colocados de forma concéntrica alrededor del eje central de la máquina --V8 presenta 15 ciclones en dos filas paralelas--. Esta nueva disposición permite que el aire viaje a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora dentro de cada ciclón, que genera, además, una fuerza centrífuga de hasta 79.000G.

La tecnología ciclón implementada en el nuevo aspirador sin cables separa el polvo y la suciedad del aire, "incluso el polvo microscópico". Para evitar que este polvo acabe siendo expulsado, la compañía ha recubierto el motor con dos filtros, anterior y posterior. De esta forma, "la máquina captura el 99,7% de los alérgenos de hasta 0,3 micras", aseguran desde Dyson.

El motor digital V10 es también "el más pequeño" desarrollado por Dyson. Pesa 125 gramos, lo que lo convierte en un componente ligero --225 gramos en V8--, y cuenta con un nuevo diseño, que sitúa el propulsor en la parte posterior, y no en la parte frontal como ocurría en modelos anteriores. De esta forma, y como detallan desde la compañía, absorbe más aire fresco para ayudar a reducir la temperatura del motor y ofrecer las 125.000 rpm.

60 MINUTOS DE AUTONOMÍA

La autonomía se presenta como uno de los grandes escollos que deben sortear las aspiradoras sin cables, especialmente si no quieren renunciar a la potencia. En este sentido, Dyson ha conseguido desarrollar una batería que ofrece hasta 60 minutos "de succión ininterrumpida", frente a los 40 minutos del motor V8.

Para ello, la compañía ha añadido una celda más al motor digital V10. Esto es, la batería de ion de litio implementada cuenta con siete celdas, una más que la batería de la aspiradora Dyson V8, aunque de un tamaño menor, lo que ha evitado el peso de Cyclone V10 se incrementara.

Por otra parte, la vida útil real del producto dependerá "de cómo lo cargues y cómo lo uses", como matizó el ingeniero jefe de Dyson. No obstante, la compañía ha implementado un gatillo en lugar de un botón de encendido y apagado para hacer que dure más. Esto se debe a que ayuda a descargar la energía más despacio y hace que no se caliente mucho. "Cada vez que sueltas el gatillo estás ayudando a la vida de la batería", concluyó Dyson.

