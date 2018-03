Élite Taxi cree que volverán a echar a Uber de Barcelona: "Traen miseria y precariedad laboral"

Hoy ha anunciado la plataforma de transporte Uber que después de más de tres años vuelve a operar en Barcelona, eso sí con su servicio UberX que está basado en coches con licencias VTC.

Sin embargo, el portavoz de Élite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez, ha augurado que el sector del taxi conseguirá expulsar de nuevo a Uber del área metropolitana porque "vienen a traer miseria y precariedad laboral" y practican "un capitalismo agresivo y salvaje".

"Defenderemos a nuestras familias en la calle, en los despachos y donde haga falta", ha sostenido el representante de los taxistas, más conocido como "Tito", tras conocer que la plataforma de transporte que conecta a usuarios y conductores vuelve a operar desde esta mañana en Barcelona con licencias VTC (alquiler de vehículos con conductor profesional).

Cabe recordar que Elite Taxi Barcelona fue la impulsora de la salida de UberPop de España, así como del proceso judicial que acabó determinando a nivel europeo que la plataforma ha de operar con licencia de transporte.

Pese a la animadversión que provoca Uber en el sector, Álvarez ha explicado, que de momento no han convocado acciones de protesta a la espera de ver cómo se aplica el nuevo reglamento de ordenación de la actividad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que está en fase de discusión pública.

En este reglamento, que recoge el marco normativo al que se tendrán que someter las empresas de VTC, se detalla que el ejercicio de estas licencias estará condicionado a una autorización previa que conceda la propia AMB, entre otras medidas.

"Estamos expectantes"

"Estamos expectantes. Veremos cómo se aplica el reglamento, que creemos pueda estar ya vigente a finales de mayo", ha señalado Álvarez, que insiste en que "el reglamento es la solución" porque "no tenemos miedo a competir pero no en desigualdad de condiciones". Así, ha subrayado que "nosotros pagamos aquí los impuestos y estamos hiperregulados, mientras que ellos no lo están y se llevan sus impuestos fuera".

El portavoz de Elite Taxi ha alertado de que, sin un reglamento, "el sector está en peligro de muerte" y ha pedido a las policías locales que apliquen la reglamentación que ya existe y sancionen a aquellos vehículos que la incumplen.

Álvarez ha denunciado también el discurso de Uber preguntándose "quién se cree que poniendo más coches en la calle se mejorará la movilidad del área de Barcelona" y recordando que "el taxi deja 2.000 coches en casa cada día" para asegurar que haya actividad para todos.

Uber tiende la mano

Por su parte, el director de Uber España, Juan Galiardo Sosa, ha asegurado que su compañía vuelve a Barcelona con la voluntad de "romper la dinámica del conflicto" y, en este sentido, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el sector del taxi para trabajar conjuntamente.

Galiardo se ha mostrado convencido de que su servicio de transporte puede jugar un papel "en el reto de movilidad" que tiene planteado Barcelona y se ha comprometido a trabajar "en una transición que no deje a nadie atrás. Barcelona es una ciudad muy especial para nosotros. Somos conscientes de que cometimos errores en el pasado al llegar a España, pero esta vez queremos hacer las cosas bien".

PUBLICIDAD