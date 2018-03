Los altavoces con Alexa estallan en carcajadas aleatoriamente, aunque Amazon ha prometido arreglarlo

Con sus altavoces Echo y su sistema Alexa, Amazon se ha convertido en una de las principales referencias de asistentes en el hogar. Sin embargo, estos dispositivos han comenzado mostrar esta semana una característica perturbadora que ha llamado la atención de sus dueños: se reían sin motivo y de forma completamente aleatoria.

Ante las quejas de los clientes, y el mal funcionamiento de los mismos, Amazon ya ha explicado que procederá a lanzar un parche que actualizará los altavoces inteligentes para que dejen de reirse.

Según han ido informando a lo largo de la semana BuzzFeed, y usuarios a través de Twitter y Reddit, los diferentes dispositivos -cuyo funcionamiento es a través de la interacción por voz- han comenzado a reirse sin que se le solicitase.

Un portavoz de Amazon ha explicado que en circunstancias "excepcionales", Alexa puede escuchar erróneamente la frase 'Alexa, reír', ante lo que el asistente lo interpreta como una acción positiva y pasa a reirse, por lo que cambiarán esta frase dentro de las capacidades del sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, algunos de los usuarios han comentado en redes sociales que las risas son completamente espontáneas, y no les precede el sonido de la campana (lo que indica que el dispositivo ha escuchado la frase de activación).

Pese a todo, Amazon asegura que está trabajando en una solución para que este comando tenga menos respuestas positivas y haya que ser más específico para que Alexa pueda reirse. El portavoz aboga asimismo por cambiar la respuesta del asistente con una frase que preceda a las carcajadas.

Youtube Video

My #Alexa just laughed out of the blue while I was in the middle of a conversation. So creepy ! Here's what she played pic.twitter.com/5dGLkwZsgV