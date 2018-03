Telegram sufre una caída en Europa y Oriente Medio e incomunica a sus usuarios durante más de una hora

Telegram, la aplicación de mensajería que rivaliza con WhatsApp, ha sufrido una caída de sus servicios que impide el acceso y uso de su sistema a sus usuarios de Europa, Oriente Medio y Norte de África.

Así lo ha reconocido la propia compañía que, a través de las redes sociales, ha aclarado que está están "experimentando problemas de conexión". Telegram ha explicado que están trabajando en volver a poner operativo el servicio, ante lo cual han pedido paciencia a los usuarios ubicados en estas regiones.

La caída del servicio ha comenzado en torno a las 10:00 horas de la mañana, cuando los usuarios ubicados en estas zonas veían como era imposible conectar con la aplicación para enviar y recibir mensajes. Alrededor de las 11:20 horas el servicio ha vuelto a estar disponible en Europa, aunque en el resto de regiones tiene que esperar algo más.

No es la primera vez que Telegram sufre este tipo de problemas. Precisamente hace dos semanas la aplicación de mensajería también sufrió la caída de sus servicios en estas mismas regiones, un fallo que se resolvió en apenas 30 minutos para la mayoría de los usuarios de Europa, Oriente Medio y Norte de África.

Some of our users in Europe and the MENA region are currently experiencing connection issues. Please hang on, we have all hands on deck to bring you back soon!