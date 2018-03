Rakuten TV: "Nos centramos en los estrenos de cine, ahí no encontrarás a Netflix o HBO"

"El tiempo entre cines y digital de los estrenos será cada vez más corto"

"Hay oportunidad para acercar el digital al cine, hacer crecer el mercado"

Jacinto Roca, CEO de Rakuten TV. eE.

Hace casi 10 años nació Wuaki. Una plataforma pionera en España en el negocio del consumo de contenido audiovisual por streaming y llamada a competir con pesos pesados de la industria. En junio de 2012, la startup barcelonesa fue comprada por el gigante tecnológico japonés Rakuten con la idea de llevar su modelo a todo el mundo.

Al frente de Rakuten TV, como se llama desde mediados de 2017 la plataforma de vídeo, sigue Jacinto Roca, cofundador de Wuaki, quien explica a elEconomista.es la nueva estrategia que ha tomado la compañía: centrándose en el cine más que en las series, en la emisión de contenido en la máxima calidad posible y en tratar de acabar con el tiempo que pasa entre que una película está en las salas hasta que llega al salón de los usuarios.

Para hacerlo, la plataforma ha optado por una doble modalidad con la que llegar a todos los públicos: Rakuten TV, el servicio transaccional de estrenos de películas, y Rakuten Wuaki, un sistema de suscripción mensual con películas y series.

Es por ello que mientras que el catálogo de plataformas como Netflix y HBO se ha centrado en la producción propia de series, Rakuten quiere aprovechar ese hueco para ofrecer mejores películas en alta calidad a los usuarios gracias a acuerdos de distribución con estudios cinematográficos de Hollywood.

Empezó con Wuaki en el visionado bajo demanda, ¿cómo ha evolucionado el mercado desde entonces?

Comenzamos Wuaki en España a finales de 2008 con un modelo de negocio muy innovador a nivel global. Había pocas empresas que hiciesen cine por internet directamente al televisor, o a cualquier dispositivo conectado, y fuimos una de las compañías pioneras -no sólo en España- sino a nivel global.

Hoy día la gente se está acostumbrando a pagar por este tipo de servicios, porque responde mejor a cómo quieren ver el contenido. Todas las compañías grandes -internet, hardware, telecos...- están llegando a este modelo de ofrecer contenido online en cualquier dispositivo. Nosotros nos unimos con Rakuten, la empresa de internet más grande de Japón, que nos compró en verano de 2012 y desde entonces nos ha permitido crecer con Rakuten TV a 12 países en Europa.

El usuario ha pasado de tener pocas alternativas online a contar con más de una docena de opciones, ¿cómo queda Rakuten en el mercado?

Comenzamos siendo el Netflix español, y ahora somos tu cine en casa. A raíz de la aparición de servicios que invertían en producción propia -especialmente en series-, nosotros hemos optado por hacer más partnership con los estudios de Hollywood y centrarnos en las películas de estreno. Cada vez van a tener una ventana entre cines y digital más corta y en nuestro servicio se pueden disfrutar en 4K HDR, que es la mejor calidad de vídeo que puedes encontrar ahora mismo en el mercado.

¿Quieren ser el nuevo videoclub?

De la misma forma que los canales de televisión se han transformado en servicios de suscripción, el concepto de videoclub se ha convertido en el cine en casa. En los próximos meses veremos como el tiempo de espera entre cines y digital se va acortando cada vez más. Si pasan cuatro meses desde que una película está en los cines hasta que llega a digital, hay tres meses en los que no está en ningún sitio con lo que probablemente se buscará en páginas de descargas ilegales. Creo que hay una oportunidad para acercar el digital al cine, hacer crecer el mercado. Además podemos hacerlo con la mejor calidad de vídeo y de audio, para que la experiencia de cine en casa sea lo más parecida a la experiencia en las salas de cine.

Apuestan por 4K HDR, ¿es necesario tener muy buena conexión o llegar a un acuerdo con operadores para verlo de forma óptima?

No tanta como mucha gente se piensa. Con 16 megas podemos emitir con 4K HDR. Hoy en día, en el parque de acceso a internet en España, 16 megas no es un ancho de banda exagerado y la gran mayoría de hogares podrían disfrutarlo. Por otro lado tenemos el streaming adaptativo, una tecnología que en el caso de que el ancho de banda fluctuase, al cliente no se le cortaría la película, sino que la calidad de la imagen se ajustaría al ancho de banda de cada momento.

¿Es suficiente con una calidad de vídeo muy buena para atraer al usuario? ¿Prima la calidad de visionado por encima del precio o de ser el primero en tener el contenido?

Creo que es una combinación de elementos. En las encuestas de satisfacción que hacemos semanalmente a nuestros clientes, la calidad de vídeo y audio son fundamentales -especialmente en los clientes que invierten en un televisor de muchas pulgadas y con la capacidad de 4K-. Si además tienes los últimos estrenos de cine, pues es una experiencia muy parecida a tener un cine en casa.

¿Cómo se elige qué contenido llega a la plataforma?

El principal foco está puesto en los estrenos. Buscamos ofrecer los estrenos de cine antes que nadie en el televisor de tu casa, un ejemplo es Thor: Ragnarok o El secreto de Marrowbone, que son los títulos que tenemos ahora mismo promocionando y no los encontrarás en servicios como Netflix o HBO.

¿Está el usuario preparado para pagar por más de un servicio?

Nosotros pensamos que sí. Vemos que el cliente valora cada vez más el poder tener las películas lo antes posible después del cine en sus televisores y a un solo click de su mando a distancia. Y cada vez más gente paga por ello y está satisfecha haciéndolo.

Ofrecen parte Rakuten Wuaki en Orange ¿es necesario ir de la mano de un operador para tener relevancia en el mercado?

Los acuerdos con los operadores son una buena forma de llegar a un número relevante de usuarios -que además tienen un ancho de banda relevante- y sin tener que poner la tarjeta de crédito, porque los datos de facturación los tiene el operador. Orange es un partner de distribución muy bueno, sin duda..

¿Cuáles son sus previsiones de crecimiento?

Continuamos creciendo muy rápido. Tenemos un crecimiento de la facturación de más de un 30% año a año, y tenemos cinco millones de clientes en Europa, donde más de la mitad están en España. Estamos contentos con los resultados pero esto es una maratón: nos quedan años por delante para convertirnos en uno de los servicios globales de cine por internet en el mundo.

Están en 12 países de Europa, en Japón, ¿cuál es la estrategia de expansión?

A día de hoy vamos a intentar consolidar estos doce países en Europa, como mínimo en 2018, antes de continuar creciendo. Pero nuestra vocación es ser un servicio global en los próximos años, y global significa cubrir el mundo.

En esa aspiración global, entiendo que ayuda el patrocinio al FC Barcelona.

Sí, el patrocinio al FC Barcelona es para darle proyección a la marca Rakuten, sobre todo a nivel europeo. Pensamos que es una marca de deporte que destila valores a los que queremos asociarnos y tiene una gran proyección internacional. Hemos notado a más gente viniendo a nuestra aplicación porque quizá ven la marca en la camiseta del Barça y luego la ven en su televisor que tienen en casa. Cada vez más gente entra a ver qué es lo que ofrecemos.

¿Dónde ve la compañía en cinco años?

Me gustaría verla construyendo un producto innovador y global. Todo logrado desde Barcelona en España. Esa es la idea.

PUBLICIDAD