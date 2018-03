Amazon compra las cerraduras inteligentes Ring por 1.000 millones de dólares

Me encanta Amazon, ahora... de ahí, a creerse que voy a facilitar la entrada a mi casa, a un individuo...que por mucho respaldo de Amazon que tenga, pueda acceder a mi domicilio, a través de esa horrorosa cerradura, la cual una vez instalada, y por muy....muy inteligente que sea, se podrá hackear, y nunca evitará que quien ha entrado, no solo deje el "paquetito" de Amazon, sino que se dedique al turismo por la vivienda.... pues, oiga...que va a ser que no, ¿ Ha pensado Amazon, que lo mejor es que cree puntos de recogida de sus productos, y dejarse de chorradas?