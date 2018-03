330 43

Facebook invierte tres millones de dólares para promover las suscripciones a medios de noticias locales en EEUU

28/02/2018 - 12:35

La red social Facebook ha activado en Estados Unidos un programa piloto de tres meses con el objetivo de promover las suscripciones a medios de comunicación de ámbito local del país. Para ello, ha invertido tres millones de dólares para poner en marcha un acelerador que busca promocionar a entre 10 y 15 cabeceras.

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

Facebook ha anunciado este martes el programa piloto Local News Subscriptions Accelerator, que forma parte de su proyecto Facebook Journalism y para el que la red social ha invertido tres millones de dólares --2,4 millones de euros, al cambio--. Con tres meses de duración prevista, busca incentivar las suscripciones digitales de pago a medios locales estadounidenses, que estos consideran "críticas" para su supervivencia "a largo plazo", según un comunicado de Facebook.

Este acelerador trabajará con entre 10 y 15 compañías de noticias locales para "desbloquear estrategias" que ayuden a potenciar la compra de contenidos digitales "dentro y fuera" de Facebook. Para ello, la red social ha comenzado a trabajar con Tim Griggs, antiguo ejecutivo del diario The New York Times y consultor de medios digitales, para la construcción de planes de marketing para la promoción de suscripciones digitales.

Los medios participantes mantendrán reuniones mensuales, recibirán asesoramiento de expertos en suscripciones digitales y participarán en sesiones formativas semanales sobre distintas actividades de marketing, entre las que se incluye, de modo no exclusivo, el uso de Facebook. De esta forma, la red social prevé que los editores sean capaces de diseñar "proyectos individuales" adaptados a sus necesidades específicas.

Las empresas que forman parte de este programa son The Atlanta Journal-Constitution, The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Miami Herald, The Minneapolis Star Tribune, The Omaha World-Herald, The Philadelphia Inquirer, The Seattle Times, The San Francisco Chronicle, The Tennessean y Newsday.

