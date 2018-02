330 43

ZTE presenta Tempo Go, su primer 'smartphone' con sistema operativo Android Go

26/02/2018 - 15:56

La compañía tecnológica ZTE ha presentado el 'smartphone' Tempo Go, el primero de la marca que presenta el sistema operativo Android Go, una edición optimizada para gamas de entrada de Android Oreo. Además, presenta un procesador Qualcomm Snapdragon 210, 1 gigabyte de RAM y 8 gigabytes de almacenamiento interno.

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

El ZTE Tempo Go, ha explicado la compañía en un comunicado, es el primer 'smartphone' del mercado con procesador Qualcomm Snapdragon y Android Go, una edición del sistema operativo Android Oreo optimizada para terminales que ofrecen hasta 1 gigabyte de RAM.

Android Go otorga al Tempo Go el asistente virtual Google Assistant Go, una versión optimizada de la aplicación que permite llevar a cabo diferentes tareas con el 'smartphone' a través de comandos de voz. Además, la tienda Google Play destacará aquellas 'apps' que estén optimizadas para el nuevo modelo de ZTE.

El procesador Qualcomm que presenta es el Snapdragon 210, al que acompaña una memoria RAM de 1 gigabyte y un almacenamiento interno de 8 gigabytes, ampliables en 32 gigabytes adicionales a través de una tarjeta microSD. Tiene una pantalla de 5 pulgadas y resolución de 854 x 480 píxeles, además de presentar una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles.

El Tempo Go incorpora una batería de 2.200 miliamperios hora que le garantiza, según ZTE, una autonomía de hasta 12 horas en conversación y hasta 220 en espera. Presenta, además, un puerto 'jack' de 3,5 milímetros para auriculares y sensor de huella dactilar.

El ZTE Tempo Go está ya a la venta en Estados Unidos, a través de la tienda 'online' de la compañía, a un precio de 79,99 dólares --65 euros, al cambio--.

