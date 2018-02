Los primeros smartphones con Android Oreo Go Edition llegarán durante el MWC de Barcelona

La compañía tecnológica Google ha anunciado que los primeros smartphones con el sistema operativo Android Oreo (Go Edition) serán presentados la próxima semana, en el marco de la feria Mobile World Congress (MWC) 2018. Este software está optimizado para modelos de gama de entrada, e incluye versiones de aplicaciones con un uso reducido de memoria.

El MWC 2018, que se celebrará entre los próximos 26 de febrero y 1 de marzo en Barcelona, será el escenario de presentación de los primeros terminales móviles con Android Oreo (Go Edition) incorporado de serie, como ha anunciado Google este jueves en un comunicado. Estos nuevos dispositivos serán próximamente comercializados.

Anunciada el pasado mes de diciembre, la edición Go de Android Oreo está optimizada para trabajar en smartphones que ofrecen hasta 1 gigabyte de memoria RAM. Según ha explicado Google, estos modelos son "menos costosos para producir" y pueden ser vendidos a precios "asumibles".

La compañía estadounidense ha defendido que esta edición optimizada de la última versión de Android ofrece una experiencia "de alta calidad" para estos smartphones. El sistema operativo incluye un conjunto de aplicaciones de Google que han sido diseñadas para usar "menos memoria y espacio de almacenamiento", como es el caso del buscador Google Go, la plataforma de vídeos YouTube Go o el asistente Google Assistant for Android (Go Edition).

Asimismo, Google ha confirmado que en el MWC también serán presentados nuevos dispositivos que forman parte del programa Android One, que ofrece una versión pura del sistema operativo, actualizaciones de 'software' durante dos años y parches de seguridad durante tres años.

