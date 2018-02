Yo pagué a Apple la compra del watshapp y mis condiciones contractuales no las pueden cambiar, otra cosa es luego la hayan puesto gratis para el resto y ahora quieran hacer negocio, si bien no entiendo ni veo el negocio de esa mensajería dando soporte informático bestial gratis a tantos millones de gente y que eso de dinero, por lo que pienso que hay algo que no nos dicen y ese es el verdadero negocio, porque si no estarían perdiendo dinero.



No se, no me cuadra nada el tema este de la "cosa gratis" y el interés de un grande de comprar esta mensajería así porque sí.