El proyecto filosófico del CEO de Amazon: un reloj subterráneo gigante para los próximos 10.000 años

Un gigantesco reloj de más de 150 metros, situado en el interior de la cordillera Sierra Diablo en Texas (EEUU) y que medirá el paso del tiempo durante los próximos 10.000 años, así es el último proyecto de tintes filosóficos en el que se ha embarcado el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El dueño del gigante logístico ha anunciado a través de su cuenta de Twitter el comienzo de los procesos de instalación del reloj. Un proyecto cuya única motivación es "convertirse en un símbolo, un icono para el pensamiento a largo plazo", para de este modo, dar importancia a que el ser humano es pasajero en la Tierra y que sus acciones quedarán para la posteridad.

El enorme reloj subterráneo funciona gracias a los ciclos térmicos de la Tierra y está siendo construido desde hace más de treinta años en construcción. Está programado para sonar una vez al año, para que sus manecillas giren por completo una vez cada siglo y el cuco salga de su interior cuando se cumpla cada milenio. Además, generará una secuencia de campanas diferente cada día durante todo ese tiempo.

El directivo de Amazon explicó que la idea original pertenece a Danny Hillis, quien comenzó la aventura en 1989 y al que estuvo ayudando personalmente durante los últimos seis años. Según los autores, el proceso de construcción del reloj supuso "un gran reto", ya que incluso "una simple visita" supone varias horas de trayecto en auto desde el aeropuerto más cercano, que se encuentra en San Antonio, para después atravesar un "accidentado" sendero que se eleva 600 metros sobre el fondo del valle.

Talladas en la montaña habrá cinco salas que conmemorarán el primer año del proyecto, así como los 10 años, 100 años, 1.000 años y 10.000 años del mismo. En la cámara del primer año, además de los planetas y la Luna, se incluirán las sondas interplanetarias lanzadas durante el siglo XX. "No estamos planeando crear el resto de las cámaras de aniversario, sino que se las dejaremos a las generaciones futuras", matizó Bezos.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ