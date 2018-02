330 43

HP renueva su gama de ordenadores profesionales con los portátiles HP EliteBook 800 y las 'workstation' ZBook 14u y 15u

20/02/2018 - 13:03

La compañía tecnológica HP ha presentado su nueva gama de equipos y accesorios para el ámbito empresarial, encabezada por los ordenadores portátiles HP EliteBook 800 y las estaciones de trabajo portátiles ZBook 14u y 15u, que incluyen pantallas de privacidad integradas.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

HP ha presentado este martes sus nuevos dispositivos, pantallas y accesorios para el mundo empresarial. El nuevo catálogo del fabricante estadounidense incluye la serie de portátiles HP EliteBook 800, las 'workstation' portátiles ZBook 14u y 15u, la base Thunderbolt Dock G2 y cuatro pantallas con resolución 4K.

Los nuevos productos de HP presentan el diseño 'premium' de la marca, hasta ahora disponible únicamente en la serie EliteBook 1000, caracterizada por perfiles finos y cubiertas de aluminio anodizado, ha explicado la compañía en un comunicado. Tanto EliteBook 800 como ZBook 14 y 15u presentan una pantalla ultrabillante que se adapta automáticamente a las condiciones de luz y han superado las pruebas de durabilidad MIL-STD-810G.

Además, las nuevas series de ordenadores de HP incluyen un micrófono con cancelación de ruido que es capaz de incrementar la captación de voz 360 grados en modo conferencia, así como el teclado HP Premium Collaboration Keyboard, con teclas integradas para administrar llamadas, y la solución HP PhoneWise, que permite enviar mensajes de texto y realizar llamadas desde el PC a través de dispositivos iOS y Android.

HP ELITEBOOK 800

La nueva gama de ordenadores portátiles HP EliteBook 800 incorpora procesadores Intel Core vPro de octava generación, ofrece hasta 14 horas de autonomía de batería e incluye la tecnología HP Fast Charge, que carga el 50% de la batería en 30 minutos.

Está formada por el HP EliteBook 830 G5, que sucede al modelo EliteBook 820 G4 y presenta una pantalla de 13 pulgadas; el EliteBook 840 G5, el portátil de negocios de 14 pulgadas "más delgado del mundo", y el EliteBook 850 G5, con gráficos AMD Radeon RX540, al igual que el modelo 840 G5. Todos ellos llegarán a Europa, Oriente Medio y América este mes de febrero, a unos respectivos precios iniciales de 849, 849 y 869 euros.

HP ZBOOK 14U Y 15U

Las estaciones de trabajo móviles HP ZBook 14u y 15u integran una pantalla de privacidad y la tecnología HP Sure View, para la protección de datos. Montan procesadores Intel Core Quad Core de octava generación con tecnología vPro y gráficos AMD Radeon Pro.

La HP ZBook 14u G5 ha sido definida por la compañía norteamericana como la 'workstation' "más delgada del mundo", con 17,9 milímetros de perfil y un peso de 1,48 kilogramos. Su diseño es un 28% más delgado que su generación anterior e incluye una pantalla táctil 4K opcional con tecnología antideslumbrante. Estará disponible este mes desde 909 euros.

Por su parte, la nueva actualización de la HP ZBook 15u G5 también presenta procesadores Intel Core i5 e i7 Quad Core con tecnología vPro, gráficos AMD Radeon Pro 3D y hasta 2 terabytes de almacenamiento de alta velocidad HP Z Turbo Drive. Además, ofrece el servicio HP Performance Advisor, que optimiza la configuración, compatibilidad y rendimiento del equipo. Llegará este mes a un precio inicial de 929 euros.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Las series EliteBook 800 y ZBook 14u y 15u incluyen características de seguridad como HP Sure View, HP Sure Click, Windows Hello, cámara de privacidad opcional y HP Multi-Factor Authenticate. Además, presentan el controlador de 'hardware' integrado HP Endpoint, que monitoriza, protege y recupera la BIOS, el sistema operativo y las aplicaciones críticas en caso de un ataque.

Este chip físicamente aislado y criptográficamente seguro incluye los servicios HP Sure Start Gen 4, con encriptación mejorada; HP Sure Run, de protección autorreparable, que sigue procesos y aplicaciones clave, y alerta tanto al usuario como al equipo de TI si hay algún cambio, y HP Sure Recover, que permite recuperar imágenes del sistema con conexión a Internet.

BASE 'DOCK' Y PANTALLAS 4K

Además de estas gamas de equipos, HP ha anunciado la base compacta Thunderbolt Dock G2, compatible con cualquier portátil con funcionalidad de conexión Thunderbolt y puerto USB-C. Este accesorio proporciona energía, admite hasta dos pantallas 4K e incluye un módulo de conferencia de audio opcional. Estará disponible en Europa, Oriente Medio y América en mayo, desde 249 euros.

El monitor 4K HP EliteDisplay S270n permite extraer vídeo y datos, y enviar hasta 60 vatios de potencia al PC con una conexión de cable USB-C. Por su parte, las pantallas HP Z27 y Z32 se calibran en color de fábrica, en busca de una calibración de color uniforme, mientras la HP Z43 es la pantalla 4K más grande de la compañía.

Las tres pantallas HP Z ofrecen color de 10 bits para que los usuarios puedan ver más de mil millones de colores. Además, estos tres modelos incluyen una conexión USB-C, que permite transferir vídeo y datos, además de devolver 65 vatios de potencia al ordenador.

Todos los modelos de monitor ya se encuentran disponibles, a excepción del Z27, que llegará el próximo mes de abril. EliteDisplay S270n tendrá un precio inicial de 519 euros, Z27 tendrá un coste desde 740 euros, Z32 partirá de los 999 euros y Z43 tendrá un coste inicial de 899 euros.

