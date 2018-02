Las telecos compartirán inversiones en 5G en carreteras y zonas rurales

Proponen que el regulador facilite los acuerdos, pero no los imponga

Los principales operadores de telecomunicaciones españoles aceptarán compartir inversiones en la futura tecnología 5G, pero siempre que sea de forma voluntaria y sin ningún tipo de imposición. Según coinciden Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, el desarrollo de la nueva súper banda ancha exigirá importantes desembolsos tanto en la compra de frecuencias como en el despliegue de las redes, por lo que las compañías estarán inicialmente dispuestas a analizar todo tipo de acuerdos y posibles ahorros.

Además, las compañías entienden que el compartir infraestructuras podría resultar especialmente interesante en las zonas rurales o en rutas de transporte como trenes o carreteras.

Según mantienen fuentes de Vodafone España, se trata de "una medida que puede acelerar la disponibilidad de nuevos servicios en aquelas áreas en las que los incentivos económicos de las inversiones necesarias no son evidentes debido a la existencia de un nivel de tráfico reducido o unos altos costes de despliegue o actualización de la red".

Ahora bien, al mismo tiempo que Vodafone defiende que este tipo de acuerdos de compartición "debe ser facilitado y apoyado por la Administración y por la regulación, pero no debe en ningún caso ser impuesto, dejándose la consecución de los mismos a la libertad de alcanzar acuerdos por los operadores".

Orange España opina lo mismo que Vodafone al apoyar "la compartición de infraestructura donde sea comercail y técnicamente ventajoso, que permita optimizar las inversiones para un mismo objetivo de cobertura". El mismo operadora también recalca que "la compartición puede referirse a elementos pasivos de red o, yendo un paso más allá, compartir elementos activos de red e incluso la mutualización del propio espectro. Pero esta mutualización debe ser por acuerdo entre los operadores, nunca impuesta, por los requerimientos de calidad y los compromisos que se adquieren con el espectro", precisó a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Telefónica deja claro que la compartición de infraestructuras "se debe facilitar bajo esquemas de acuerdos comerciales y libertad entre las partes". De la misma forma, añade el operador, la Administración no debe forzar mecanismos no eficientes de comparticiòn que dificulten las eficiencias asociadas a los mismos". Respecto a la posibilidad de mutualizar frecuencias, Telefónica también apoya ese escenario siempre que "se beneficie a los usuarios, no suponga una distorsión de la competencia y primen los acuerdos comerciales entre las partes".

MásMóvil consideram que "toda medida que permita fomentar la compartición de las redes (una sola red, varios operadores) facilitaría enormemente la viabilidad de los despliegues, especialmente en áreas con menor densidad de usuarios". Esa actuación dotaría "de mayor racionalidad económica los planes de inversión de los operadores, redundando en beneficio último del usuario final".

"Abiertos a favorecer el desarrollo"

"Estamos abiertos a estudiar todo lo que pueda favorecer el desarrollo de las telecos en el país", indicó Didier Clavero, director de ingeniería de Red de Vodafone, en el transcurso de la jornada sobre Los Retos y oportunidades del 5G en España, organizada la semana pasada por elEconomista.

Tomás Alonso, director de Ingeniería de producto de Orange España, recordó en el mismo foro que "los tres principales operadores compartimos infraestructuras, por lo que en el caso del 5G los analizaremos de forma natural". Según indicó, esa estrategia "es un caso de éxito en España, ya que tenemos un tercio de nuestras redes compartidas".

Por su parte, Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de Red de Telefónica España, incidió en que "España es un país maduro" en compartición de infraestructuras y ejemplo "para otros países".

PUBLICIDAD