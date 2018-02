El taxi quiere carreras compartidas para competir con Cabify y Uber

al 3,



no, soy un ciudadano de madrid, que esta hasta los co-jones, de pagar horario SER, taxis a 50% impuestos, y 3 euros en metro como minimo para poder moverme.



desde esta tarde me he descargado cabyfly.



y si tengo coche, pero ni con esas. la gasolina el 50% son impuestos. igual que la luz.