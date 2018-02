Descubren un bug en iOS que bloquea por completo el iPhone con un sólo mensaje

Un nuevo bug de iOS está amenazando a los dueños de iPhone. Un reciente fallo descubierto en el sistema operativo permite dejar colgado el teléfono si el usuario recibe un mensaje con un caracter indio, concretamente telugu.

Da igual si el carácter llega a través de WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Gmail u Outlook, la aplicación quedará completamente bloqueada, el teléfono inoperativo y en algunos caso los usuarios han comentado que sus teléfonos se les ha llegado a reiniciar por completo.

Hasta ahora la única solución posible es enviar otro mensaje a la misma aplicación y borrar rápidamente el mensaje que incluye la letra en indio hasta que Apple lance una actualización que acabe con este bug.

La compañía ya ha comunicado que está trabajando en lanzar una próxima actualización para poner fin a este bloqueo, eso sí, se adelantará a la versión de iOS 11.3 que está prevista que llegue en las próximas semanas.

Precisamente, la idea de Apple con la actualización de iOS 11.3 es dar más peso a la estabilidad del sistema y a la seguridad del mismo para evitar este tipo de bugs, y así poder centrarse en un ecosistema más robusto y sin fallos para sus usuarios.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8