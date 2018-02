El PP propone incentivos fiscales para las empresas que usen blockchain

Otra gilipollez!



Si de verdad quisieran atraer empresas es muy fácil!



BAJAR LOS IMPUESTOS DE UNA P. VEZ!!



y ya verás como vienen empresas nuevas, y les irá mejor a las que ya están y todos tendremos trabajo, etc, etc, etc.



Cuando se empeñanan en beneficiar sólo a este o aquel sector... es porque rascan. BASTA YA!



esto es otra manipulación del mercado más, y tomadura de pelo a toda la sociedad.