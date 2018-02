El último fallo de Apple: su HomePod deja marcados los muebles de madera

A Apple se le acumulan las crisis de reputación. Después de sufrir un fallo que permitía a cualquier usuario acceder a un Mac sin necesidad de contraseña, reconocer que ralentizaba intencionadamente los teléfonos más antiguos, así como admitir que se había filtrado el código fuente del iPhone; ahora la compañía tiene un nuevo fuego entre sus manos que afecta a su último producto estrella: el HomePod.

El altavoz inteligente de la compañía salió a la venta el pasado 26 de enero, aunque ha sido ahora cuando ha comenzado a llegar a los primeros compradores. Éstos, junto a varios medios con unidades de prueba, han alertado que el HomePod sufre un fallo de fabricación que deja un surco en los muebles de madera. De este modo si se coloca en algunas estanterías o mesas se quedará una marca circular donde apoya el altavoz.

"Homepod dejó anillos en mis muebles de madera en menos de 20 minutos de uso. Gracias Apple, me alegro de haber pagado 400 dólares para grabar círculos perfectos en mis muebles más caros. Supongo que no puedo moverlo ahora para tapar la marca", comentaba un usuario a la compañía a través de Twitter.

Apple ha reconocido a algunos a medios que han reseñado el problema, como Pocket-lint y The Wirecutter, que "no es inusual" que un altavoz con base de silicona deje una "marca suave" cuando se coloca sobre ciertas superficies que presentan una capa de aceite o encerado, sugiriendo de esta forma que la marca en forma de anillo que deja el altavoz están siendo causadas por una reacción química con la madera tratada.

Asimismo, la compañía también ha comentado que dichos surcos se van suavizando con el tiempo: "pueden mejorar durante varios días después de que el altavoz se retira de la superficie de la madera", eso sí, si no lo hace Apple recomienda "limpiar la superficie con el método de lubricación sugerido por el fabricante".

Es más, después de que haya saltado esta particular crisis del Homepod, Apple ha actualizado la página de soporte del altavoz en la que confirma que "deje marcas leves cuando se coloca en algunas superficies de madera. Las marcas pueden ser causadas por aceites que se difunden entre la base de silicona y la superficie de la mesa".

La llegada del HomePod (de momento sólo disponible en EEUU, Reino Unido y Australia) no ha estado exenta de polémica, ya que el altavoz ha llegado un mes más tarde de lo previsto por la compañía inicialmente, supuestamente por problemas en los procesos de fabricación.

#homepod left rings on my wood furniture in less than 20 minutes of use. Thanks #apple I am glad a paid $400 to make perfect etched circles on my more expensive furniture. Guess I can not move it now to cover up the mark. Evil geniuses you are. #applesupport pic.twitter.com/eZng16barS