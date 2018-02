Facua denuncia la subida de precios coordinada de Movistar, Vodafone y Orange en sus paquetes convergentes

Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas a la vez en sus paquetes convergentes.

En un comunicado la asociación de consumidores advierte a la CNMC de que este incremento de precios de los planes conjuntos de telefonía, internet y televisión de las tres teleoperadoras "puede responder a un pacto que sería contrario a la Ley de Defensa de la Competencia".

La última subida ha tenido lugar en febrero de 2018, pero es una más de una serie de incrementos que se vienen produciendo desde el año 2015, ha censurado.

Los usuarios son los que "sufren las consecuencias de un mercado dominado por un oligopolio que renuncia a competir y encarece continuamente los precios, aprovechándose de que desde hace años el Gobierno no regula limitaciones en las tarifas de los principales servicios", ha lamentado.

Además, ha señalado que en los últimos tiempos las grandes compañías han comprado medianas y pequeñas operadoras que habían introducido elementos de competencia en el sector.

Subida recurrente

Movistar ha subido hasta en seis ocasiones sus tarifas convergentes Fusión desde 2015 y la última ha sido este mes al volver a incrementar otros cinco euros sus paquetes Fusión.

Vodafone también se apuntó a la subida de 2015 de tarifas y lo hizo entre 1 y 2 euros los planes convergentes; en 2016 el incremento fue de entre 2 y 3 euros y en abril de 2017 volvió a aumentar 3 euros sus tarifas Vodafone One S y M y 5 euros en el caso de las One L. Ahora, en febrero de 2018, Vodafone ha subido de 2 a 4 euros todas sus tarifas de telefonía, internet y televisión Vodafone One.

Orange también se sumó a la subida de tarifas en 2015, cuando aumentó 2 euros los planes convergentes Canguro Ahorro y Sin Límite; en febrero de 2017 elevó el precio de sus tarifas convergentes Love entre 2 y 5 euros y este mes las ha vuelto a incrementar.

Facua recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia señala que "se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

PUBLICIDAD