Un tribunal alemán considera que Facebook viola la ley de consumidores por su tratamiento de datos personales

13/02/2018 - 11:35

Un tribunal de Berlín (Alemania) ha aceptado a trámite una denuncia contra Facebook procedente de la asociación de consumidores alemanes Verbraucherzentrale Bundesverband (vzvb) y ha considerado que la red social viola la ley de consumidores alemana en el tratamiento que hace de los datos personales.

La audiencia provincial de la ciudad de Berlín se ha pronunciado sobre la denuncia que había presentado la vzvb, al considerar que el consentimiento que la compañía obtiene de sus usuarios es "parcial e insuficiente", como recoge un comunicado de prensa de la federación de consumidores.

El juez berlinés ha considerado 'insuficiente' la información proporcionada por Facebook, que activa por defecto características como la utilización de la localización GPS. La ley alemana de protección de datos establece que los datos personales solamente pueden utilizarse por un tercero con el consentimiento de los usuarios debidamente informados, según recoge la vzvb.

"Facebook esconde en su menú de privacidad las características que no respetan la protección de datos y no informa de manera suficiente durante el registro", ha asegurado Heiko Dünkel, portavoz legal de la asociación de consumidores alemana, que ha valorado que la actuación de la red social "no es suficiente" para hablar de "consentimiento informado".

OTRAS OCHO CLÁUSULAS INEFICACES

Asimismo, la corte berlinesa ha declarado "ineficaces" ocho cláusulas predefinidas presentes en los Términos de Uso de Facebook. Según ellas, la compañía de Mark Zuckerberg se reserva el derecho de utilizar datos como el nombre y la imagen de perfil y enviarlos a Estados Unidos para emplearse con fines comerciales y publicitarios.

El tribunal alemán también ha considerado ilegal la exigencia en las condiciones de Facebook de emplear el nombre real en lugar de pseudónimos o cuentas anónimas, pero considera legal que Facebook se anuncie como un servicio gratuito a pesar de que sus aplicaciones implican un consumo de datos móviles.

Por el momento, la corte berlinesa no ha interpuesto una sanción en firme contra Facebook ni ha citado a declarar a la red social, aunque se espera que la compañía estadounidense presente un recurso ante el auto, según recoge NDTV.

