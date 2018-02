Barcelona se asegura la celebración del Mobile World Congress en 2019

Si no fuera por los independentistas Barcelona no tendría en riesgo su futuro económico.



Pero llegan las autonómicas y vuelven a salir dos millones de votos para ellos. Y, aunque sean menos que los votos no independentistas, la ley electoral española (esa legalidad que, paradójicamente, ellos quieren extinguir) les da mayoría absoluta. Así que vuelven a gobernar los mismos, con los votos de los mismos para hacer lo mismo. Y ese "mismo" pone en riesgo el futuro de Cataluña.



Y a esos votantes no les importa, en absoluto.