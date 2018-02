330 43

Samsung renueva las familias QuickDrive y Family Hub de electrodomésticos inteligentes, e introduce la nevera RS8000

6/02/2018 - 17:24

La compañía tecnológica Samsung ha presentado su nueva gama de electrodomésticos inteligentes para el mercado europeo, entre los que se incluye su nueva generación de lavadoras con tecnología QuickDrive y de frigoríficos Family Hub, con un nuevo modelo con pantalla táctil que planifica comidas en función de su contenido y es compatible con Bixby, así como la nevera RS8000, con dos o tres puertas.

ROMA, 6 (Portaltic/EP)

Samsung ha organizado esta semana en Roma (Italia) su evento Samsung European Forum 2018, protagonizado por la nueva generación de electrodomésticos inteligentes de la marca, que ha apostado por reforzar la conectividad y personalización en sus nuevos productos.

Dentro del catálogo mostrado por la empresa surcoreana se encuentran sus nuevas lavadoras, dotadas de la tecnología QuickDrive, que reduce los tiempos de lavado hasta en un 50% y el consumo de energía hasta en un 20%, sin comprometer resultados, como ha destacado Samsung en el evento. Además, estos electrodomésticos incorporan el modo ultrarrápido Super Speed, que ofrece un tiempo de lavado de 39 minutos.

Estas lavadoras llevan incorporado el sistema Q-Drum, formado por un tambor principal que mueve la ropa de arriba abajo y una placa en la parte posterior que se mueve de forma independiente hacia delante y hacia atrás. Este movimiento, impulsado por el doble de fuerzas, elimina la suciedad "rápida, suave y minuciosamente", según Samsung.

Las nuevas lavadoras incorporan, además, las tecnologías AddWash, que permite añadir prendas de ropa al tambor durante el ciclo de lavado; Auto Optimal Wash, basada en cuatro sensores que dosifican automáticamente la cantidad de detergente y suavizante, y EcoBubble, que disuelve el detergente y lo convierte en burbujas que penetran "más rápidamente" en los tejidos.

Las lavadoras QuickDrive de Samsung incorporan características del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y un asistente de lavado provisto de inteligencia artificial (IA), con las funciones de planificación Laundry Planner, de recomendación de programa de lavado Laundry Recipe y de supervisión del estado del electrodoméstico HomeCare Wizard.

FAMILY HUB, NEVERA CON PANTALLA Y FUNCIONES INTELIGENTES

Samsung también ha renovado su gama de frigoríficos conectados Family Hub, ahora caracterizados por una pantalla táctil que ofrece información sobre su contenido, su compatibilidad con el asistente de voz Bixby y su papel central en el ecosistema IoT SmartThings.

Estas neveras inteligentes trabajan con la función View Inside, que permite ver el interior de forma remota a través de una aplicación. Además, incorporan el servicio Meal Planner, un gestor de alimentos que planifica comidas en base a fechas de caducidad y de necesidades dietéticas, y ofrece recetas basadas en el contenido del frigorífico.

Las nuevas Family Hub son compatibles con el asistente Bixby de Samsung --por el momento, solo en inglés--. A través de la función Voice ID, distingue la voz individual de cada habitante de la vivienda para ofrecer --en castellano, entre otros idiomas de la UE-- información personalizada como titulares de noticias, el pronóstico del tiempo, el estado del tráfico o la agenda personal, gracias al servicio Morning Brief.

La pantalla táctil de los nuevos frigoríficos de la marca surcoreana incorpora un tablón digital que permite tomar notas y compartir calendarios, imágenes y lugares con los demás habitantes de la casa. El panel es compatible con varias aplicaciones, como reproductores de TV o de música. Además, las nuevas neveras Family Hub permiten controlar todos los electrodomésticos inteligentes de la vivienda a través del ecosistema IoT SmartThings de Samsung.

RS8000, UN FRIGORÍFICO PERSONALIZABLE CON HASTA TRES PUERTAS

Otra de las novedades presentadas en el Samsung European Forum 2018 es el RS8000, el más reciente frigorífico desarrollado por la compañía asiática. Está disponible en modelos de dos o de tres puertas, con funciones Family Hub integradas, en el caso del primero.

Samsung ha asegurado que el RS8000 mantiene la comida "más fresca y durante más tiempo", mientras proporciona un acceso "más fácil" a los alimentos. El fabricante también ha destacado su diseño "moderno" con un acabado "limpio y refinado" con puertas planas y tiradores empotrados.

La versión de tres puertas opuestas ofrece dos compartimentos independientes y un congelador, para que sea posible separar los alimentos "de la manera más eficiente". Uno de estos dos espacios presenta el servicio de configuración FlexZone, que permite establecer entornos de almacenamiento en base a cuatro modos: carnes y pescados (0 grados), bebidas (1 grado), frutas y verduras (3 grados) y un refrigerador para cada tipo de alimento.

El RS8000 de dos puertas ofrece capacidades de hasta más de 640 litros y utiliza la tecnología Samsung SpaceMax, que aplica una capa más fina de aislamiento térmico que incrementa la capacidad del frigorífico en cien litros adicionales. La compañía ha destacado que esta característica incrementa la eficiencia energética de los modelos A+ a A+++.

Además, todos los modelos de la gama también presentan las tecnologías exclusivas de Samsung Twin Cooling Plus, Precise Chef Cooling y Metal Cooling. La primera de ellas mejora la conservación y mantiene el sabor de las frutas y verduras utilizando refrigeradores independientes en cada compartimento.

Por su parte, Precise Chef Cooling reduce la fluctuación de la temperatura dentro de un margen de 0,5 grados centígrados para preservar la frescura, el sabor y la textura de la comida durante más tiempo, mientras la tecnología Metal Cooling prolonga el tiempo de permanencia del aire frío y conserva la frescura gracias a sus paneles interiores de acero inoxidable.

El RS8000 ofrece conectividad WiFi para el control y monitorización remota del frigorífico. Además, se complementa con una aplicación móvil que enviará una alerta si la puerta del dispositivo se deja accidentalmente abierta.

El vicepresidente de Electrodomésticos de Samsung en Europa, Dan Harvie, ha afirmado que los nuevos electrodomésticos de la compañía surcoreana pretenden asegurar una vida "más cómoda, más agradable y más gratificante" a sus usuarios. El fabricante ha recordado que QuickDrive se ha hecho con los premios CES Innovations Award 2018 y Smart Home Technology del salón Kitchen and Bath Industry Show (KBIS), mientras la nueva generación de Family Hub ha sido galardonada con el CES 2018 Best of Innovation.

PUBLICIDAD