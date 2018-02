El turista chino, también digital: Baidu ofrecerá recorridos virtuales del Museo del Prado o el Camino de Santiago

El gigante tecnológico ya ofrece un paseo online de las obras de Gaudí

Baidu, el principal buscador de internet de China, ha destacado hoy el éxito de su primer museo digital dedicado al arquitecto Antoni Gaudí y anunció nuevas alianzas para ofrecer a los usuarios chinos visitas virtuales del Museo del Prado, el Camino de Santiago o la ruta del Quijote en España.

El gigante tecnológico celebró en un acto en la Embajada de España en Pekín su primera gran apuesta a nivel internacional dedicada a las obras de Gaudí, que desde su puesta en marcha a finales del año pasado ha despertado un gran interés entre los usuarios con más de tres millones y medio de visitas.

A través de una aplicación desarrollada por Baidu Baike, la enciclopedia online propiedad de la compañía, los usuarios pueden recorrer virtualmente las obras maestras y los diseños del arquitecto catalán, así como fotos y trabajos de su investigación junto a detalladas descripciones.

Todo ello con panorámicas de 360 grados y fotografías con una resolución de 20.000 millones de píxeles, e incluso con una opción en la que los usuarios, a través del reconocimiento facial, pueden descubrir a qué figura de la historia se parecen.

El recorrido virtual también es posible con gafas 3D, con las que el usuario puede conocer con todo lujo de detalles la Sagrada Familia de Barcelona o el Palacio Episcopal de Astorga, una de las escasas obras de Gaudí fuera de Cataluña.

Más acuerdos en España

Ahora, el motor de búsqueda más utilizado en China quiere dar un paso más allá con varios acuerdos para la creación de otras rutas virtuales por el Museo del Prado, el Camino de Santiago o los palacios reales y castillos europeos, entre ellos el Palacio Real de Madrid.

También se espera que muy pronto los usuarios chinos puedan sumergirse en la literatura española con la visita de los lugares que recorre Don Quijote a lo largo de la obra de Miguel de Cervantes.

El miembro del comité científico del Gaudí World Congress Ramón Baiget explicó a Efe que con estas experiencias virtuales buscan aumentar el número de turistas chinos en España, que actualmente cuenta con unos 700.000 al año.

"Museos importantísimos como el Prado, no saben que existen", lamenta, pero se muestra convencido de que su presencia ahora en Baidu mejorará el conocimiento entre los turistas del país asiático.

"Ellos viajan, se enteran 'in situ' de lo que hay en la ciudad y a veces es tarde, con lo cual ya no van. Ya no es un turismo de grupo, con un guía, sino que organizan el viaje con antelación", explicó.

Gracias a esta aplicación, los turistas que planeen viajar a España podrán conocer previamente los lugares más destacados y organizar su visita con toda la información necesaria. Pero también ofrece la oportunidad de viajar de manera atractiva y original a aquellos que quizás nunca saldrán de China, destacó. Aunque muchos museos están presentes en Google y ofrecen una versión en chino, los usuarios del gigante asiático no tienen acceso a este buscador, que se encuentra bloqueado por la censura.

