Lo más descargado para Apple TV: VidLib, Amazon Prime Video, Chess+ TV y Strike! Ten Pin Bowling

5/02/2018 - 18:10

VidLib -- Tu librería de vídeos a la carta es la aplicación es la aplicación de pago más descargada para Apple TV en la semana del 29 de enero al 4 de febrero. Entre las gratuitas, la aplicación más popular es Amazon Prime Video.

Gse Smart IPTV Pro, Infuse Pro 5, TV Absolute y Aquarium 4K, junto con VidLib -- Tu librería de vídeos a la carta, son las cinco aplicaciones de pago más populares para Apple TV. Por su parte, las apps gratuitas más descargadas han sido Amazon Prime Video, Netflix, HBO, RTVE alacarta y Atresplayer.

En lo que respecta a los juegos, Chess+ TV lidera la lista de los títulos de pago, seguido de F1 2016, Lumino City, Minecraft: Apple TV Edition y Monster Truck Soccer. En el caso de los juegos gratuitos, Strike! Ten Pin Bowling, Real Racing 3, Just Dance Now, Dare the Monkey y Playdead's Inside ocupan las primeras posiciones.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para Apple TV, durante la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2018.

Top 10 - 'Apps' de Pago

1. VidLib -- Tu librería de vídeos a la carta (Monitus)

2. Gse Smart IPTV Pro (Home Entertainment Edition (droidvision)

3. Infuse Pro 5 (Firecore)

4. TV Absolute (Richard Miller)

5. Aquarium 4K (Kissapp)

6. Chess+ TV (Jorge Moreno Aguilera)

7. F1 2016 (The Codemasters Software Company)

8. IP Television - IPTV M3U (Paolo Rossignoli)

9. Live Sports Streaming and Highlights (Zaheer udeen Babar)

10. Lumino City (State of Play)

Top 10 - 'Apps' Gratuitas

1. Amazon Prime Video (Amzn)

2. Netflix (Netflix)

3. HBO Nordic (HBO Nordic)

4. RTVE alacarta (Corporacion RTVE)

5. Atresplayer (Antena 3 Television)

6. Vevo - Ve Videos Musicales (Vevo)

7. RTVE Clan (Corporacion RTVE)

8. Strike! Ten Pin Bowling (Touch Mechanics)

9. Real Racing 3 (Electronic Arts)

10. Canal Cocina TV (Multicanal Iberia)

Top 10 - Juegos de Pago

1. Chess+ TV (Jorge Moreno Aguilera)

2. F1 2016 (The Codemasters Software Company Limited)

3. Lumino City (State of Play Games)

4. Minecraft: Apple TV Edition (Mojang)

5. Monster Truck Soccer (Intuitive Computers)

6. Power Hover (Oddrok Oy)

7. Riptide GP: Renegade (Vector Unit)

8. Abi: A Robot's Tale (Lilith)

9. Agent A: un puzle disfrazado (Yak & co)

10. Alto's Adventure (Snowman)

Top 10 - Juegos Gratuitos

1. Strike! Ten Pin Bowling (Touch Mechanics)

2. Real Racing 3 (Electronic Arts)

3. Just Dance Now (Ubisoft)

4. Dare the Monkey (Hot Right Now)

5. Playdead's Inside (Playdead)

6. Asphalt 8: Airborne (Gameloft)

7. Crossy Road (Hipster Whale)

8. Zen Pinball (Zen Studios)

9. Minion Rush (Gameloft)

10. Ludo, family board game (Top App)

