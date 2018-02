Nadal pide que el MWC funcione "estupendamente bien" para que no peligre su continuidad en Barcelona

Ve potencial para que Barcelona sea el gran clúster digital del sur de Europa

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado este lunes que la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) "tiene que funcionar estupendamente bien" para que sea un éxito y evitar así que peligre su futuro en Barcelona.

En una entrevista de TV3 recogida ha valorado que la edición de 2018, que se inaugurará a finales de este mes, "pinta bien", pero que la situación política en Catalunya ha generado que otras ciudades se hayan interesado por arrebatar el congreso a la capital catalana.

"Ha habido un fenómeno similar al Brexit: internacionalmente se ha visto una situación tensa en Catalunya y otros en Europa han visto una oportunidad de llevárselo", ha advertido, aunque el Gobierno ha hablado con los expositores principales y están contentos con Barcelona, de la que ha destacado que puede convertirse en el principal clúster digital del sur de Europa.

La situación política catalana también ha repercutido en el turismo, ya que Catalunya registró en el puente de la Constitución, en diciembre, una caída del 6% de la ocupación hotelera frente al crecimiento del 10% en el resto de España, lo que evidencia "un último trimestre muy malo", según Nadal.

Sin embargo, ha apuntado a la recuperación que se ha vivido en enero sobre todo en la costa y en la montaña, aunque "le cuesta mucho más al turismo urbano de la zona de Barcelona".

Un Govern "que cumpla las normas"

Para contribuir a la normalidad, ha pedido que se constituya en Catalunya un Govern "que cumpla con las normas, la Constitución y las leyes" independientemente de su ideología, ya que ha defendido que todo el mundo puede defender sus ideas en España pero debe hacerlo sin saltarse la ley.

Nadal ha aseverado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya obliga a una gestión "más restrictiva incluso que la de un Gobierno en funciones", y ha destacado que en la mayoría de ocasiones se dejan las decisiones en manos de los técnicos de la Generalitat.

Así, ha afirmado que aplicar el 155 no fue fácil: "No sé si a nadie le parece que fue plato de buen gusto del Gobierno tener que aplicar un artículo que está en la Constitución, pero no para aplicarlo todos los días".

Asimismo, ve "muy difícil" que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, pueda repetir como presidente de la Generalitat al tener una orden de búsqueda y captura en España.

