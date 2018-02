¿Es ilegal la pulsera rastreadora de Amazon? Italia se opone a ella por considerar que va contra la ley

Amazon patenta una pulsera que rastreará el movimiento de sus empleados

El Gobierno italiano ha rechazado hoy que en Italia los trabajadores del gigante del comercio electrónico estadounidense Amazon puedan llevar una pulsera que registre sus movimientos porque esta posibilidad va contra la ley.

"La pulsera electrónica Amazon va contra la ley", ha afirmado la vicepresidenta de los diputados del gubernamental Partido Demócrata y aspirante a la Cámara de los Diputados en las próximas elecciones generales del 4 de marzo, Teresa Maria Di Salvo.

Asimismo, el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, ha dicho que ha mantendido una reunión con miembros de la compañía en la sede de este ministerio en Roma, a los que ha explicado "que las únicas pulseras que se hacen en Italia son las de las joyerías. Les he explicado -ha precisado a los medios-, y han comprendido, que esta no es una práctica en Italia y no lo será nunca".

Estas declaraciones se producen después de que Amazon haya patentado una pulsera que registra el movimiento de sus empleados dentro de las instalaciones e indica dónde se encuentran en tiempo real con el objetivo de ayudarles en sus tareas diarias.

