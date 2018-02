330 43

Lo más descargado de la App Store: The Room: Old Sins, Parchis Star y Netflix

31/01/2018 - 14:02

La aplicación de pago The Room: Old Sins y la gratuita Parchis Star han sido las más descargadas para iPhone a través de la App Store durante la semana del 22 al 28 enero de 2018. En ese mismo periodo, The Room: Old Sins y Netflix han liderado las listas de descargas de pago y gratuitas de 'apps' para iPad.

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

Los juegos para iPhone más instalados durante esa semana han sido The Room: Old Sins, de pago, y Parchis Star, gratuito, según datos proporcionados por Apple en un comunicado. Los usuarios de iPad han descargado mayoritariamente ¡Corre, salchicha, corre!, gratuito, y de nuevo The Room: Old Sins, en el caso de los juegos de pago.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone y iPad en la App Store, durante la semana del 22 al 28 enero de 2018.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago

1. The Room: Old Sins (Fireproof)

2. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)

3. Plague Inc. (Ndemic)

4. CamToPlan Pro (Tasmanic)

5. Amerigo Turbo Browser (IdeaSolutions)

6. HeartWatch (Tantsissa)

7. Enlight (Lightricks)

8. Plotagraph+ Photo Animator (Plotagraph)

9. WatchUp: for WhatsApp on Watch (Christa Stuber)

10. Hitman Sniper (Square Enix)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Parchis Star (Gameberry Labs)

2. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

3. Fight List - Categorías (Voodoo)

4. Instagram (Instagram)

5. YouTube (Google)

6. Google Maps (Google)

7. Spotify Music (Spotify)

8. Facebook (Facebook)

9. Messenger (Facebook)

10. ¡Corre, salchicha, corre! (Crazy Labs)

Top10 - Juegos de Pago

1. The Room: Old Sins (Fireproof)

2. Plague Inc. (Ndemic Creations)

3. Hitman Sniper (Square Enix)

4. Minecraft (Mojang)

5. Geometry Dash (RobTop)

6. Pou (Paul Salameh)

7. Sonic Runners Adventure (Gameloft)

8. Game Dev Tycoon (Greenheart)

9. The Room Two (Fireproof)

10. Night of the Full Moon (Soulgame Information)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. Parchís Star (Gameberry Labs)

2. Fight List - Categorías (Voodoo)

3. ¡Corre, salchicha, corre! (Crazy Labs)

4. Knife Hit (Ketchapp)

5. Super Mario Run (Nintendo)

6. GyroSphere Trials (Pronetis)

7. Finger Driver (Ketchapp)

8. Survivor Royale (NetEase)

9. Kick the Buddy (Chill Fleet)

10. Preguntados (Etermax)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago

1. The Room: Old Sins (Fireproof)

2. Procreate (Savage Interactive)

3. Minecraft (Mojang)

4. GoodNotes 4 (Time Base Technology)

5. iDoceo - cuaderno del profesor (Bert Sanchis)

6. MyScript Nebo (MyScript)

7. Notability (Ginger Labs)

8. The Room (Fireproof)

9. Amaziograph (Marina Staykova)

10. Pou (Paul Salameh)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Netflix (Netflix)

2. ¡Corre, salchicha, run! (Crazy Labs)

3. YouTube (Google)

4. Parchis Star (Gameberry Labs)

5. WzPad para WhatsApp para iPad (Wzp)

6. Kick the Buddy (Chill Fleet)

7. HBO Nordic (HBO Nordic)

8. Google Drive (Google)

9. Unicorn - Dibujos de colorear (AppsYouLove)

10. Fight List - Categorías (Voodoo)

Top10 - Juegos de Pago

1. The Room: Old Sins (Fireproof)

2. Minecraft (Mojang)

3. The Room (Fireproof)

4. Pou (Paul Salameh)

5. The Room Two (Fireproof)

6. Game Dev Tycoon (Greenheart)

7. Geometry Dash (RobTop)

8. Monument Valley 2 (ustwo)

9. The House of Da Vinci (Blue Brain)

10. The Room Three (Fireproof)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. ¡Corre, salchicha, corre! (Crazy Labs)

2. Parchis Star (Gameberry Labs)

3. Kick the Buddy (Chill Fleet)

4. Fight List - Categorías (Voodoo)

5. Survivor Royale (NetEase)

6. Looper - Minimal Infinite Runner (Danny Cruz)

7. Toon Blast (Peak)

8. Football Revolution 2018 (DreamSky)

9. Colorea por números (Fun Games For Free)

10. Rules of Survival (NetEase)

