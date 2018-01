Las ventas del iPhone X no despegan: Apple reduce a la mitad el objetivo de producción en el primer trimestre

Tengo el iPhone X, que me parece muy buen móvil, pero, aunque tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, echo mucho en falta la mayor amplitud a lo ancho de la pantalla de mi antiguo iPhone 6 Plus, que, con sólo 5,5, me permitía leer con mucha más comodidad.



Así que me parece una buena noticia que se decidan a ampliar la pantalla, aspecto en el que Apple siempre va a remolque de otros fabricantes.