Los osos sueltan los primeros zarpazos al bitcoin

Como se nota que quien escribe este artículo desinformativo no tiene ni idea, los futuros en Bitcoin apenas pueden afectar a su precio, porque no utilizan bitcoins reales. Es un mercado parelelo y desconectado del mercado real de Bitcoin. Un corto de futuros en Bitcoin, NO afecta al mercado real de Bitcoin, porque los compradores de futuros no estan comprando ni vendiendo bitcoins reales, por lo que no afecta al precio del Bitcoin real.