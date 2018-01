Telefónica negocia con Netflix la integración de su contenido en Movistar+

jajajaja,



os lo digo, netflix cuesta 11 euros al mes para ver HD y eso.



con netflix + movistar por el mismo contenido te lo cobraran a 14 euros o asi, pero no te diran nada, simplemente te lo pondran con alguna tarifa nueva y cosas asi para que ni te enteres.



si quieres ver netflix, compra netflix, la red no es de ellos. la red es tuya, gracias a algo llamado internet.



PDT: el año pasado ni a netfliz a 120 dolares la accion, no compre porque pense que era cara, gran error.