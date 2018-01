330 43

Google permite ocultar anuncios recordatorios de búsquedas y sincronizar el bloqueo entre dispositivos

26/01/2018 - 15:04

Google ha incorporado novedades en su sistema de gestión de anuncios de la cuenta del usuario, entre las que se incluye la posibilidad de bloquear anuncios recordatorios tras las búsquedas y ocultar, mediante la sincronización de todos los dispositivos unidos a una misma cuenta, los anuncios que el usuario no quiere ver.

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

Las nuevas funciones están pensadas para otorgar mayor control al usuario, y pueden gestionarse desde el apartado 'Configuración de Anuncios', y afectan también a la herramienta 'Oculta este Anuncio', como ha anunciado la compañía de Mountain View a través de un comunicado publicado en su web oficial.

Google ahora permite bloquear los anuncios recordatorios sobre empresas o productos determinados. Estos recordatorios de anuncios son la publicidad que se basa en búsquedas y consultas anteriores del usuario, como detalla la compañía. Esta nueva función permite ocultar los anuncios que utilizan los servicios de publicidad de Google en webs y aplicaciones. La compañía ha asegurado que llegará también a su buscador y a Gmail en los próximos meses.

Google ha anunciado novedades relacionadas con la herramienta 'Ocultar este Anuncio', que permite a los usuarios bloquear anuncios que no quieren ver. Esta información la ha recogido la compañía y, según ha informado, que le ha ayudado a eliminar más de un millón de anuncios de su red.

Las novedades en 'Ocultar anuncios' también permiten que los anuncios bloqueados dejen de mostrarse en todos los dispositivos sincronizados con la cuenta de Google, tanto en ordenadores como en 'smartphones', en base a la configuración que haya establecido el usuario.

Además, la compañía ha anunciado la extensión de la herramienta para ocultar anuncios a otras aplicaciones y sitios web que usan los servicios de la compañía en los que actualmente no se encuentra presente. No obstante, la empresa estadounidense no ha especificado a cuáles.

