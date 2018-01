Alas que se pliegan en pleno vuelo: el invento de la NASA que revolucionará la aviación

libertad canaria, dos cosas,



1- sois españoles, y estais subencionados, por eso pagais menos impuestos, si estuviesis en "liberdad" de este pais español tan maltratador, lo primero es de que no podriais hacer nada, no producis nada y solo vivis del turismo y de las subenciones.



2- nasa son todos unos genios que no han fallado en nada, y si fallan es porque le gobierno les presionan.