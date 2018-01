Récord en la portabilidad: noviembre fue el mes con más cambios de operador de la historia

Vaya entretenimiento andar cambiando de operador. Al final nadie le da el servicio gratis, lo que no se paga en una cosa se paga en otra. Bueno, bonito y barato no existe. Yo estoy con la misma de toda la vida y no he tenido necesidad de cambiar en absoluto. Cuando uno cambia mucho de novia al final termina con las más fea.