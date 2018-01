Movistar vuelve a subir precios: eleva sus tarifas móviles hasta 3 euros al mes a cambio de más gigas

Me dí de baja de Movistar y me pasé a Jazztel precisamente por estas revisiones periódicas al alza. Pasé en un par de años de apenas 60 euros a rozar los 90 sin cambios en el consumo. Y las justificaban por cosas como que me incluian canales de TV... a mí, que no tengo tele desde antes de la TDT. O porque me ampliaban la velocidad o me daban cosas que yo no pedía. En fin, son una compañia privada, y responden ante sus clientes y sus accionistas. Allá ellos con sus decisiones.