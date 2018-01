Tuenti se alía con holaMOBI para vender su servicio de fibra óptica de forma presencial

Tuenti, la marca low cost de Telefónica, lanzó a finales de noviembre una oferta de fibra óptica combinada con tarifa móvil. Ahora la operadora ha anunciado que su oferta convergente se distribuirá a través de a través de tiendas de holaMOBI telefonía global.

De este modo, los clientes que quieran contratar la tarifas convergentes de móvil y fibra de la segunda marca de Movistar podrán hacerlo presencialmente y no sólo a través de la página web de la operadora, como se hacía hasta ahora.

"Esta nueva alianza con la OMV de Movistar permitirá a holaMOBI llevar la fibra low cost a más de 18 millones de hogares de la geografía española", explica la empresa a través de un comunicado.

El catálogo actual de tarifas de Tuenti ofrece cuatro opciones de contratación, dos con una velocidad de 50 Mb y otras dos opciones con velocidad de 300 Mb. El cliente puede optar por una combinación de fibra óptica y 1,5 GB de datos móviles y llamadas a 0 céntimos el minuto o bien subir hasta los 3GB. Eso sí, en el caso de escoger 300 MB simétricos, el usuario también incorpora llamadas móviles ilimitadas.

De este modo, los precios serían: 50 Mb y 1,5 GB por 36 euros; 50 Mb y 3 GB por 40 euros; 300 Mb y 1,5 GB por 46 euros; y 300 Mb y 3 GB por 50 euros al mes. En cualquiera de los casos la instalación es gratuita y no hay compromiso de permanencia, a no ser que se trate de la primera instalación de Fibra Tuenti en el domicilio, con lo que habrá que mantenerlo un mínimo de 3 meses o si no habrá que afrontar un cargo por los costes de instalación.

La alianza supone "Es un paso muy importante para nosotros ya que queremos seguir liderando el mercado de las OMV y esto es otro valor añadido para nuestras más de cien tiendas", explica María Salas, directora ejecutiva del grupo.

