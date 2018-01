Benito Muros: "Todos los fabricantes de móviles practican la obsolescencia programada, no solo Apple"

No solo hay obsolescencia programada en móviles. Cualquier producto que se adquiere hoy día, lleva desde su diseño la obsolescencia programada.



Esto no es nuevo, ni hemos descubierto América ahora.



Primero se abduce a la clase borreguil mundial de unas necesidades innecesarias y se lava el cerebro de esta con un machaque diario de publicidad engañosa y mentirosa. Una vez conseguido el lavado de cerebros, el campo está libre para el expolio apoyado por medios de comunicación, sobornos y comisiones, mercenarios a sueldo de administraciones que no solo miran para otro lado, es que prácticamente cierran los ojos y abren los bolsillos.



En definitiva. Este es el sistema implantado y mientras los borregos y borricos no espabilen y los manden a todos a la puñetera mierd*, les seguirán robando.