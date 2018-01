330 43

D-Link permitirá controlar enchufes inteligentes a través de su aplicación móvil mydlink

10/01/2018 - 16:25

La compañía tecnológica D-Link ha actualizado su aplicación móvil mydlink, que ahora permitirá controlar de forma remota los nuevos enchufes inteligentes y sensores de la marca, y ofrecerá soporte a sistemas de control por voz como Google Assistant o Amazon Alexa.

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

En el marco de la feria Consumer Electronics Show (CES), que se celebra esta semana en Las Vegas (Estados Unidos), D-Link ha presentado la próxima versión de su 'app' mydlink, que renovará su interfaz de gestión de cámaras de videovigilancia e integrará el control remoto de los nuevos enchufes inteligentes y sensores de la compañía, según ha explicado esta en un comunicado.

Además, la nueva versión de mydlink añadirá grabación de vídeo y fotos en la nube, ofrecerá soporte a asistentes virtuales como Google Assistant y Amazon Alexa, e integración con la plataforma If This Then That (IFTTT). Esta aplicación es gratuita y estará disponible para iOS y Android a finales de este mes de enero.

ENCHUFES INTELIGENTES, MALLAS WIFI Y 'ROUTERS' SEGUROS

D-Link también ha presentado en CES 2018 dos nuevos modelos de su gama de enchufes inteligentes Smart Plug, el enchufe DSPW115 y la regleta DSP-W245. Ambos se conectan por WiFi a cualquier 'router' y permiten controlar electrodomésticos, realizar automatizaciones e interacciones con otros dispositivos. Además, responden a comandos de voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant y están intrados con otras soluciones y 'apps' gracias a la plataforma IFTTT.

La tecnológica también ha presentado nuevos dispositivos de su familia WiFi Mesh, que permiten crear una red WiFi unificada con varios puntos de acceso, en la que los dispositivos se conectan de forma automática al más próximo para mejorar la cobertura. Disponibles hasta ahora exclusivamente para soluciones empresariales, este servicio se extiende a hogares y pymes con los modelos COVR-2202 y COVR-C1203, con dos y tres puntos de acceso, respectivamente.

D-Link también ha mostrado sus primeros 'routers' que integran la plataforma de seguridad por 'hardware' de la empresa de ciberseguridad McAfee, que además proteger contra intrusiones y amenazas, habilita opciones de control parental. Estos dispositivos también integran el procesador Intel WAV500 Home Wi-Fi.

Al mismo tiempo, D-Link ha presentado 'routers' con el nuevo protocolo Wi-Fi 802.11AX, el sucesor del actual Wi-Fi AC, capaces de alcanzar velocidades WiFi de 11.000 megabits por segundo y con configuraciones 4x4 MU-MIMO.

