Glovo: "No hay tantos competidores como los que va a requerir la demanda futura a domicilio"

Esta muy bien que salgan soluciones de entrega a domicilio en centros urbanos de forma sostenible, de hecho creo que deberíamos exigir una normativa que reduzca el tráfico de vehículos contaminantes en las ciudades. No obstante, los usuarios y consumidores de eCommerce, tenemos el poder de decidir cuando queremos que se entreguen los paquetes, y no exigir urgencia si no la tiene. Hemos de tener consciencia de lo que supone recibir un paquete... Gasto de tiempo, energía, contaminación, estrés y condiciones laborales pésimas para el transportista. Si no hay prisa porque hemos de decir que lo queremos para mañana!. Podría incluso existir un dto% por compra, si aceptamos la entrega en 6 o 7 días.... Con la calma, que es más sostenible!