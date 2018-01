Los ordenadores con procesador Intel rendirán un 30% más lentos para solucionar un fallo de seguridad

#9 Vaya cantidad de tonterías que dices:



- "la memoria interna que tiene todo procesador o cpu que ya no se usa desde hace 20 años al menos" TONTERIA SUPINA 1: Un procesador no puede funcionar sin su memoria interna (registros, tablas de datos, cache, etc)



- "cortando el paso de ejecucion ahi se acaba el problema". TONTERIA SUPINA 2: Cortar la ejecución del kernel equivale a parar el sistema operativo (el kernel es el programa más importante del sistema operativo porque gestiona el procesador, memoria, perifericos, procesos, etc).