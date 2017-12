Movistar estudia subir en cinco euros su Fusión 'Premium' y 'Extra' para ofrecer 600 Mbps

Échale megas, jajaja, menos mal que me largué de esta compañía después de que me ROBARAN 34,16€ por no devolver un router (cuando me aseguraron 3 veces que no hacía falta por estar obsoleto, y no me dieron opción de devolverlo). Mejor, han perdido 5 clientes de por vida, por listos. No digo que las demás sean gloria pero Telefónica para mí está finiquitada, (y me sabe mal por ser una empresa española y actualmente estoy una extranjera, pero es lo hay). CORNUDO SI , PERO APALEADO NO.