Victoria del taxi: la justicia europea falla contra Uber y le obligará a operar con licencia de transporte

Pues a seguir pagando dinerales por recorrido corto a un monopolio anticuado como el taxi que no tiene razón de existir en el mundo moderno.



Un monopolio en el que se pagan cantidades millonarias por licencias que no son libres y a la que no se tiene acceso.



¿Por qué no se pueden crear empresas privadas de taxi?, ¿por qué tenemos que pagar burradas por ir a un aeropuerto?



El negocio de las licencias y del enchufismo. Ya pudieron con los estibadores pero estos, los taxistas, todavía tienen margen para su monopolio.