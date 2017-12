DigitalES: "La neutralidad de la Red está a salvo en España y Europa, podemos estar muy tranquilos"

Alicia Richart, directora general de DigitalES. Elisa Senra.

La nueva Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) celebra hoy junta directiva en la que se ratificarán los objetivos de una patronal llamada a convertir al país en el referente europeo del desarrollo digital.

En ese empeño trabaja desde la pasada primavera su directora general, Alicia Richart, quien en su primera entrevista recuerda que la neutralidad de la Red está a salvo en España al tratarse de un principio absolutamente garantizado por la normativa comunitaria y española. Ahora mismo DigitalEs acoge a una treintena de socios, cifra que podría duplicarse en los próximos meses.

¿Tras la derogación de la neutralidad de la Red en EEUU, puede ocurrir algo parecido en España?

Podemos estar absolutamente tranquilos. Al 100%. Una cosa es que exista neutralidad de la Red y otra diferente es que se marquen prioridades de tráfico. No se puede jugar a confundir con los términos. Podemos estar tranquilos de que se mantendrá la neutralidad de la Red en España y en Europa, está muy controlado. Hay unas directivas que garantizan el tráfico y el acceso libre de forma democrática.

¿De qué forma pueden incrementar los operadores el retorno de sus inversiones?

Principalmente tenemos que incentivar la parte de la demanda, porque la de la oferta ya está en marcha. Las inversiones que se han realizado en los últimos años son muy cuantiosas y, además, se han realizado durante la peor crisis que ha sufrido España. Pese a ello, los operadores han invertido cifras muy considerables en comparación con lo que han hecho sus iguales en otros países.

¿Qué opina de los acuerdos comerciales que mantienen las 'telecos' con los proveedores de contenidos en materia de conexiones?

Los acuerdos comerciales que puedan tener o no las telecos los desconozco. Creo que todas las empresas son libres de alcanzar acuerdos comerciales con terceros en el mercado. Pero si la regulación impide que se favorezca el tráfico de un jugador sobre otros, entonces no puede producirse un acuerdo comercial de ese tipo.

¿Qué piensa sobre el canon digital?

El canon digital es un desvelo para los asociados de DigitalES. Es un ejemplo de norma en la que el mercado y el ciudadano van muy por delante de la regulación. Se presupone que por el hecho de que los usuarios dispongamos de determinados aparatos electrónicos ya vamos a cometer una actividad ilícita, como puede ser copiar algún contenido protegido. Creo que hay que actualizar esa ley, porque los usos han cambiado muchísimo. Hoy en día nadie se fotocopia un libro y, por esa presunción, no se debe exigir el pago de un importe extra. Han regulado como si ahora estuviéramos en los años 80.

¿Cómo se defienden del canon digital y otras tasas que podrían resultar abusivas?

Estamos trabajando con la secretaria de Estado de Agenda Digital, con Cultura y con los partidos políticos, porque al final este real decreto se ha aprobado con el compromiso del PSOE y Ciudadanos. Hablamos con ellos y hacemos proselitismo para que entiendan que las entidades de gestión se atribuyen un volumen de impacto por piratería que resulta totalmente desfasado.

¿Estarían cómodos con Google o Facebook en DigitalES?

Sí, perfectamente. Entiendo que nuestros socios estarán igual de cómodos que con otros. Este es un ecosistema muy amplio. Se trata de competidores, cada cual a su manera, con productos y servicios que no son sustitutivos...

¿Se han puesto en contacto con estos grandes jugadores 'online'?

Estamos arrancando y aún no hemos tenido tiempo, pero tenemos una excelente relación con las personas que dirigen Facebook, Google, Amazon y demás. No hay ninguna barrera y me encantaría que vinieran. Nos llamamos DigitalEs y queremos contar con ellos.

¿Cómo se puede mejorar la fiscalidad del sector?

Nos quejamos de alta fiscalidad en el sector de las telecomunicaciones con motivo. Se acerca un ciclo inversor especialmente potente como el que requiere el 5G y, en este momento, recurso se reste por cuestiones tributarias es un recurso que no se puede destinar a inversión. No hay que olvidar que esa inversión genera crecimiento, riqueza y empleos. Me duele mucho la Tasa de Radiotelevisión Española, por ejemplo. ¿Por qué tienen que pagar las telecos gran parte del presupuesto de RTVE?. Eso es una barbaridad. ¿Por qué no vuelve la publicidad a RTVE y se financia de otra forma? Ya entiendo que eso no sentaría muy bien al duopolio, pero no se entiende la razón por la que tienen que sufragarlo los operadores de telecomunicaciones. Sinceramente es terrible.

¿Habrá algo parecido al Encuentro de Ametic en Santander?

Sí, habrá algo. Seguro. Aún no está decidido, pero queremos organizar un Summer Summit en junio o julio. Queremos que sea el Davos de la Tecnología.

¿Cuánto pagan los socios de DigitalEs?

Nuestro presupuesto es de 700.000 euros y existen cinco tipos de cuota. Las empresas de más de 400 millones de facturación pagan una cuota anual de 35.000 euros, eso corresponde a 17 compañías. Las que ingresan al año entre 200 y 400 millones contribuyen con 25.000 euros. Los socios de entre 100 y 200 millones aportan 15.000 euros, frente a las que ingresan entre 25 y 100 millones, que tienen una cuota de 5.000 euros. Por último, los socios con ingresos de menos de 25 millones aportan 2.500 euros.

