330 43

Kaspersky recurre la directiva que prohíbe el uso de sus productos en agencias del Gobierno de Estados Unidos

19/12/2017 - 10:23

La compañía rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab ha presentado un recurso de apelación en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo estadounidense a efectos de exigir la impugnación de la Directiva Operativa Vinculante, que prohíbe a las agencias del Gobierno del país el uso de los productos y soluciones de Kaspersky.

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

La compañía ha afirmado en un comunicado que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense es "inconstitucional" y se sustenta en fuentes públicas "subjetivas y no técnicas", tales como artículos de prensa, declaraciones y rumores "no corroborados y a menudo anónimos".

Además, Kaspersky Lab ha asegurado que el DHS no le ha proporcionado el debido proceso legal para refutar las alegaciones "no demostradas" de la directiva, y no ha aportado "ninguna prueba de delito" por parte de la compañía rusa.

REIVINDICA SU COLABORACIÓN

La firma de ciberseguridad ha defendido que su disposición para colaborar con la revisión del DHS ha sido "ampliamente documentada". Kaspersky también ha reivindicado que, en virtud de sus principios de "transparencia", desarrollo "fiable" de sus tecnologías y servicios, y "cooperación", se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional a mediados del pasado mes de julio para "ofrecer cualquier información o ayuda" relacionada con la compañía, sus operaciones y productos.

A mediados de agosto, el DHS confirmó la recepción de la carta enviada por Kaspersky Lab, agradeciendo su ofrecimiento para proporcionar más información y expresando su interés en mantener futuras comunicaciones sobre estas cuestiones, ha recordado la empresa rusa. Sin embargo, la siguiente comunicación del DHS a Kaspersky Lab fue la notificación de la emisión de la Directiva Operativa Vinculante 17-01, el pasado 13 de septiembre.

Kaspersky ha lamentado que las medidas tomadas por el DHS han causado "daños indebidos" tanto en la reputación de la compañía en la industria como en sus ventas en Estados Unidos. Además, la compañía ha criticado que se han cuestionado "injustamente" sus principios fundamentales de "proteger a sus clientes y combatir las ciberamenazas, independientemente de su origen o propósito".

Mediante la presentación de este recurso, Kaspersky Lab espera poder "proteger sus derechos" al debido proceso con arreglo a la Constitución de los Estados Unidos y a la legislación federal, y reparar el "daño" causado en sus operaciones comerciales, sus empleados en Estados Unidos y a sus socios comerciales con sede en el país.

El CEO y fundador de Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, ha lamentado que la compañía no ha tenido una "oportunidad justa" para rebatir estas alegaciones y no se ha proporcionado "ninguna prueba técnica" que aporte validez a las acciones del DHS, por lo que la empresa rusa "tiene interés" en poder defenderse en esta cuestión. Además, Eugene Kaspersky ha garantizado que al margen de la decisión del DHS, la compañía continuará haciendo "un mundo más seguro contra el cibercrimen".

Kaspersky ha recordado que como "evidencia" de su compromiso con la "fiabilidad, transparencia y responsabilidad", el pasado 23 de octubre anunció su Iniciativa Global de Transparencia. Esta iniciativa incluye análisis independiente de su código fuente y actualizaciones de 'software', la puesta en marcha de tres Centros de Transparencia en 2020 o recompensas por el descubrimiento de vulnerabilidades en sus productos, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD