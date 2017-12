Servicios más caros y menos variedad y competencia en Internet: así afectará a los usuarios el fin de la neutralidad

Las empresas serán las primeras afectadas por el cambio de normativa

Los usuarios se verán afectados por subidas de precios en servicios

Servidores de proveedores de internet. Imagen: Dreamstime.

En una ajustada votación, el regulador del sector de las comunicaciones en EEUU ha puesto fin a la era de neutralidad en Internet garantizada por ley en 2015 por el presidente Obama y que aseguraba que cualquiera que accediera a la red lo haría en igualdad de condiciones de libertad de contenidos y velocidad con el resto de usuarios.

La Federal Communications Commission, presidida por Ajit Pai, exempleado de Verizon -una de las mayores 'telecos' del país-, y designado hace menos de un año por Donald Trump, ha decidido, tras aplicar la tesis del magnate, que las compañías de telecomunicaciones podrán cobrar por distintas velocidades o calidades de conexión a la Red. No sólo eso. También estas empresas tendrán el poder de decidir qué contenidos priorizan con un mejor acceso y cuáles bloquean.

Los primeros afectados serán las empresas y compañías que ofrecen sus servicios a través de internet, y que, para asegurarse la calidad de su conexión, se verán obligadas a pagar a las grandes 'telecos'. Éstas aprovecharán, como ya auguran los expertos, para subir los precios de las tarifas, y ofrecerlas en paquetes como se hace en la televisión de pago. La subida de precios afectará a las pequeñas compañías o proyectos de usuarios individuales, que no podrán hacer frente al aumento de gastos y dejarán de ser competitivas en la Red e incluso verse obligadas a cerrar. El fin de estas actividades o empresas menores se traducirá a un descenso en la variedad y oferta de internet, a la originalidad de contenidos y a la falta de libertad para competir en igualdad de condiciones.

Un Netflix más caro

Las grandes empresas, las que asumirán el pago de esta nueva conexión diferenciada, lo harán, pero no a costa de encoger sus beneficios. Serán sus usuarios los que tendrán que hacer frente a una subida en el precio de los servicios que ofrecen. El ejemplo más representativo es el de las plataformas audiovisuales, como Netflix, HBO o Amazon video, de las que se espera que aumenten sus tarifas a sus clientes para compensar con el gasto extra que tendrán que pagar a las 'telecos' para que les aseguren la máxima calidad del acceso a sus contenidos. Pero esto mismo puede extrapolarse a otras compañías que se dediquen a hacer venta on line. Los productos que oferten tendrán que aglutinar un precio extra que compense el mayor gasto de la compañía a la hora de ejercitar su actividad económica en la Red. Esto no supondrá una amenaza para Amazon, por ejemplo, pero sí para compañías más pequeñas que se verán atadas de pies y manos para asumir ese coste y rebotárselo a sus clientes objetivos. Por este motivo, determinados servicios que algunas compañías prestaban como bonus de modo gratuito, estarán destinados a desaparecer por su nuevo carácter inviable.

La conclusión se carga la teoría del liberalismo americano: el tamaño de una empresa condicionará que tenga un mejor o peor servicio de internet, según los expertos.

Censura en la Red

La censura también campará en internet: un proveedor de banda ancha podrá decidir si no quiere ofrecer un determinado contenido. Actividades que generan controversia, como la práctica de abortos o la venta de armas, blogs con comentarios polémicos, por ejemplo, podrían ser ninguneados por una compañía de telecomunicaciones que así lo decidiera, imponiendo una censura desde el ámbito privado y una moral a la carta.

Todo esto, por el momento, lo sufrirán los usuarios estadounidenses, pese a que más de un millón y medio han participado en protestas contra la aprobación de la nueva medida al gusto de Trump. Pero no sólo ellos. De manera simultánea, a las empresas de otros países que operen en servidores de EEUU para abrir allí sus proyectos de negocio, les costará mucho más llegar a los consumidores de aquel país y poder operar en igualdad de competencia. Acceder al mercado digital estadounidense se convertirá en una misión casi imposible para los pequeños.

